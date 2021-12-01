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Лавров и Блинкен встретятся на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме
Лавров и Блинкен встретятся на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме - РИА Новости, 01.12.2021
Лавров и Блинкен встретятся на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме
На полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме запланирована встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщила на брифинге в Москве... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T10:28
2021-12-01T10:28
2021-12-01T10:37
в мире
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сергей лавров
мария захарова
обсе
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. На полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме запланирована встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова."…Запланированы двусторонние встречи главы российской внешнеполитической службы с верховным представителем ЕС по иностранным делам, политике безопасности, соответственно с действующим председателем ОБСЕ министром иностранных дел Швеции, генсекретарем ОБСЕ, госсекретарем США, министром иностранных дел Австрии, Британии, Венгрии, Испании, Сербии и Турции", - сообщила Захарова, говоря о планах Лаврова на предстоящем 2-3 декабря СМИД ОБСЕ в Стокгольме.
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в мире, сша, россия, сергей лавров, мария захарова, обсе, энтони блинкен
10:28 01.12.2021 (обновлено: 10:37 01.12.2021)
Лавров и Блинкен встретятся на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме
Глава МИД Лавров и госсекретарь США Блинкен встретятся на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме