https://ria.ru/20211201/obse-1761587578.html

Лавров и Блинкен встретятся на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме

Лавров и Блинкен встретятся на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме - РИА Новости, 01.12.2021

Лавров и Блинкен встретятся на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме

На полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме запланирована встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщила на брифинге в Москве... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T10:28

2021-12-01T10:28

2021-12-01T10:37

в мире

сша

россия

сергей лавров

мария захарова

обсе

энтони блинкен

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. На полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме запланирована встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова."…Запланированы двусторонние встречи главы российской внешнеполитической службы с верховным представителем ЕС по иностранным делам, политике безопасности, соответственно с действующим председателем ОБСЕ министром иностранных дел Швеции, генсекретарем ОБСЕ, госсекретарем США, министром иностранных дел Австрии, Британии, Венгрии, Испании, Сербии и Турции", - сообщила Захарова, говоря о планах Лаврова на предстоящем 2-3 декабря СМИД ОБСЕ в Стокгольме.

https://ria.ru/20211123/sanktsii-1760331600.html

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в мире, сша, россия, сергей лавров, мария захарова, обсе, энтони блинкен