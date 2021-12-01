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СК завершил расследование дела экс-председателя Новосибирского облсуда
СК завершил расследование дела экс-председателя Новосибирского облсуда - РИА Новости, 01.12.2021
СК завершил расследование дела экс-председателя Новосибирского облсуда
Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, которую обвиняют в... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T05:59
2021-12-01T05:59
происшествия
новосибирская область
новосибирск
новосибирский областной суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, которую обвиняют в превышении должностных полномочий, дело скоро поступит в суд.По версии следствия, в июле 2018 года Шатовкина, являясь председателем Новосибирского областного суда, истребовала в Советском райсуде Новосибирска копии процессуальных документов по уголовному делу в отношении замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области, находящегося в производстве следователей УФСБ России по Новосибирской области, в том числе ходатайство о проведении обыска в жилище фигуранта.После чего, считает следствие, судья дала указание своему помощнику направить факсом в правительство Новосибирской области письмо с приложением копий процессуальных документов, содержащих сведения о предстоящем обыске. В результате лицо, в отношении которого планировалось следственное действие, приняло меры к сокрытию предметов и документов, имеющих значение по уголовному делу, сообщает СК."Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области. Вину в совершении инкриминируемого деяния фигурантка по делу не признала", - отметили в СУСК.Прокуратура Новосибирской области в свою очередь сообщает, что утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Шатовкиной. В ближайшее время его направят для рассмотрения в Новосибирский областной суд. Обвинение считает, что действия экс-председателя облсуда нарушили охраняемые законом интересы общества и государства, а также дискредитировали судебную власть.В мае этого года Совет судей РФ исключил из своего состава Шатовкину. На заседании совета она принесла извинения за сложившуюся ситуацию. При этом Шатовкина считает, что совершила дисциплинарное нарушение, а не уголовное преступление.
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, новосибирский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
05:59 01.12.2021
 
СК завершил расследование дела экс-председателя Новосибирского облсуда

СК завершил расследование дела экс-председателя Новосибирского облсуда Шатовкиной

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, которую обвиняют в превышении должностных полномочий, дело скоро поступит в суд.
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего председателя Новосибирского областного суда в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства)", - говорится в сообщении СУСК по Новосибирской области.
По версии следствия, в июле 2018 года Шатовкина, являясь председателем Новосибирского областного суда, истребовала в Советском райсуде Новосибирска копии процессуальных документов по уголовному делу в отношении замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области, находящегося в производстве следователей УФСБ России по Новосибирской области, в том числе ходатайство о проведении обыска в жилище фигуранта.
После чего, считает следствие, судья дала указание своему помощнику направить факсом в правительство Новосибирской области письмо с приложением копий процессуальных документов, содержащих сведения о предстоящем обыске. В результате лицо, в отношении которого планировалось следственное действие, приняло меры к сокрытию предметов и документов, имеющих значение по уголовному делу, сообщает СК.
"Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области. Вину в совершении инкриминируемого деяния фигурантка по делу не признала", - отметили в СУСК.
Прокуратура Новосибирской области в свою очередь сообщает, что утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Шатовкиной. В ближайшее время его направят для рассмотрения в Новосибирский областной суд. Обвинение считает, что действия экс-председателя облсуда нарушили охраняемые законом интересы общества и государства, а также дискредитировали судебную власть.
В мае этого года Совет судей РФ исключил из своего состава Шатовкину. На заседании совета она принесла извинения за сложившуюся ситуацию. При этом Шатовкина считает, что совершила дисциплинарное нарушение, а не уголовное преступление.
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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