СК завершил расследование дела экс-председателя Новосибирского облсуда
СК завершил расследование дела экс-председателя Новосибирского облсуда Шатовкиной
НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, которую обвиняют в превышении должностных полномочий, дело скоро поступит в суд.
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего председателя Новосибирского областного суда в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства)", - говорится в сообщении СУСК по Новосибирской области.
По версии следствия, в июле 2018 года Шатовкина, являясь председателем Новосибирского областного суда, истребовала в Советском райсуде Новосибирска копии процессуальных документов по уголовному делу в отношении замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области, находящегося в производстве следователей УФСБ России по Новосибирской области, в том числе ходатайство о проведении обыска в жилище фигуранта.
После чего, считает следствие, судья дала указание своему помощнику направить факсом в правительство Новосибирской области письмо с приложением копий процессуальных документов, содержащих сведения о предстоящем обыске. В результате лицо, в отношении которого планировалось следственное действие, приняло меры к сокрытию предметов и документов, имеющих значение по уголовному делу, сообщает СК.
"Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области. Вину в совершении инкриминируемого деяния фигурантка по делу не признала", - отметили в СУСК.
Прокуратура Новосибирской области в свою очередь сообщает, что утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Шатовкиной. В ближайшее время его направят для рассмотрения в Новосибирский областной суд. Обвинение считает, что действия экс-председателя облсуда нарушили охраняемые законом интересы общества и государства, а также дискредитировали судебную власть.
В мае этого года Совет судей РФ исключил из своего состава Шатовкину. На заседании совета она принесла извинения за сложившуюся ситуацию. При этом Шатовкина считает, что совершила дисциплинарное нарушение, а не уголовное преступление.
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