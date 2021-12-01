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СК завершил расследование дела экс-председателя Новосибирского облсуда

СК завершил расследование дела экс-председателя Новосибирского облсуда - РИА Новости, 01.12.2021

СК завершил расследование дела экс-председателя Новосибирского облсуда

Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, которую обвиняют в... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T05:59

2021-12-01T05:59

2021-12-01T05:59

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, которую обвиняют в превышении должностных полномочий, дело скоро поступит в суд.По версии следствия, в июле 2018 года Шатовкина, являясь председателем Новосибирского областного суда, истребовала в Советском райсуде Новосибирска копии процессуальных документов по уголовному делу в отношении замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области, находящегося в производстве следователей УФСБ России по Новосибирской области, в том числе ходатайство о проведении обыска в жилище фигуранта.После чего, считает следствие, судья дала указание своему помощнику направить факсом в правительство Новосибирской области письмо с приложением копий процессуальных документов, содержащих сведения о предстоящем обыске. В результате лицо, в отношении которого планировалось следственное действие, приняло меры к сокрытию предметов и документов, имеющих значение по уголовному делу, сообщает СК."Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области. Вину в совершении инкриминируемого деяния фигурантка по делу не признала", - отметили в СУСК.Прокуратура Новосибирской области в свою очередь сообщает, что утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Шатовкиной. В ближайшее время его направят для рассмотрения в Новосибирский областной суд. Обвинение считает, что действия экс-председателя облсуда нарушили охраняемые законом интересы общества и государства, а также дискредитировали судебную власть.В мае этого года Совет судей РФ исключил из своего состава Шатовкину. На заседании совета она принесла извинения за сложившуюся ситуацию. При этом Шатовкина считает, что совершила дисциплинарное нарушение, а не уголовное преступление.

https://ria.ru/20210128/rassledovanie-1594955791.html

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