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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211201/neft-1761576584.html
Цены на нефть выросли до 71,12 доллара за баррель
Цены на нефть выросли до 71,12 доллара за баррель - РИА Новости, 01.12.2021
Цены на нефть выросли до 71,12 доллара за баррель
Мировые цены на нефть первым утром зимы коррекционно растут после резких снижений торговым днем ранее, инвесторы также имеют в виду завтрашнее заседание ОПЕК+,... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T09:00
2021-12-01T09:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
brent
опек
цены на нефть
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мировые цены на нефть первым утром зимы коррекционно растут после резких снижений торговым днем ранее, инвесторы также имеют в виду завтрашнее заседание ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 8.03 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 2,74%, до 71,12 доллара за баррель. Цена на январские фьючерсы WTI увеличивается на 2,6%, до 67,89 доллара за баррель.Цена на нефть восстанавливаются в среду утром после того, как днем ранее цена нефти марки Brent упала ниже 68 долларов за баррель, а марки WTI - ниже 65, впервые с 23 августа. В итоге котировки потеряли ещё несколько процентов, при этом за весь ноябрь эти цены отметились максимальным с недосягаемого марта 2020 года (когда они обвалились более чем наполовину) падением: Brent подешевел на 17%, а WTI - на 20%.Тем временем, одним из главных ближайших событий для нефтяных инвесторов остается заседание ОПЕК+ в четверг. По словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, в центре внимания, скорее всего, будет обсуждение возможных изменений в условия соглашения об ограничении добычи нефти. Пока предполагается, что лимит этой добычи будет повышаться на 400 тысяч баррелей в день каждый последующий месяц."Пока что Россия и Саудовская Аравия сигнализировали, что нет необходимости корректировать объемы добычи, поскольку они по-прежнему не обеспокоены распространением штамма COVID-19 "омикрон", - добавили эксперты.Некоторое влияние на картину рынка может оказать и макростатистика. В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в США за неделю по 26 ноября на незначительные 0,75 миллиона баррелей, при том что аналитики ожидали снижения показателя на 1,67 миллиона баррелей. Официальные данные о запасах в стране на прошлой неделе позднее опубликует Минэнерго США.
https://ria.ru/20211130/neft-1761555427.html
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экономика, brent, опек, цены на нефть
09:00 01.12.2021
 
Цены на нефть выросли до 71,12 доллара за баррель

Цены на нефть выросли до 71,12 доллара за баррель после резкого падения накануне

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мировые цены на нефть первым утром зимы коррекционно растут после резких снижений торговым днем ранее, инвесторы также имеют в виду завтрашнее заседание ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.03 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 2,74%, до 71,12 доллара за баррель. Цена на январские фьючерсы WTI увеличивается на 2,6%, до 67,89 доллара за баррель.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 22:59Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Ноябрь стал худшим месяцем для нефти с марта 2020 года
Цена на нефть восстанавливаются в среду утром после того, как днем ранее цена нефти марки Brent упала ниже 68 долларов за баррель, а марки WTI - ниже 65, впервые с 23 августа. В итоге котировки потеряли ещё несколько процентов, при этом за весь ноябрь эти цены отметились максимальным с недосягаемого марта 2020 года (когда они обвалились более чем наполовину) падением: Brent подешевел на 17%, а WTI - на 20%.
Тем временем, одним из главных ближайших событий для нефтяных инвесторов остается заседание ОПЕК+ в четверг. По словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, в центре внимания, скорее всего, будет обсуждение возможных изменений в условия соглашения об ограничении добычи нефти. Пока предполагается, что лимит этой добычи будет повышаться на 400 тысяч баррелей в день каждый последующий месяц.
"Пока что Россия и Саудовская Аравия сигнализировали, что нет необходимости корректировать объемы добычи, поскольку они по-прежнему не обеспокоены распространением штамма COVID-19 "омикрон", - добавили эксперты.
Некоторое влияние на картину рынка может оказать и макростатистика. В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в США за неделю по 26 ноября на незначительные 0,75 миллиона баррелей, при том что аналитики ожидали снижения показателя на 1,67 миллиона баррелей. Официальные данные о запасах в стране на прошлой неделе позднее опубликует Минэнерго США.
Добыча нефти в Северной Дакоте, США - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 08:00
Фактор страха: "омикрон" обрушил нефть и пошел за рублем
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаBrentОПЕКЦены на нефть
 
 
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