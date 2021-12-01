Басманный суд признал законным возбуждение новых дел против Навального
Басманный суд признал законным возбуждение против Навального еще двух уголовных дел
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы признал законным возбуждение против Алексея Навального еще двух уголовных дел, сообщили РИА Новости в суде.
"Жалобы, поданные в порядке статьи 125 УПК РФ, оставлены без удовлетворения", - заявила пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.
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Одно из оспариваемых дел было возбуждено год назад по статье о мошенничестве. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*.
Второе дело касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. О его возбуждении стало известно в минувшем мае.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Сейчас Навальный отбывает наказание в колонии.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент