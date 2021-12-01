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Басманный суд признал законным возбуждение новых дел против Навального
Басманный суд признал законным возбуждение новых дел против Навального - РИА Новости, 01.12.2021
Басманный суд признал законным возбуждение новых дел против Навального
Басманный суд Москвы признал законным возбуждение против Алексея Навального еще двух уголовных дел, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T16:49
2021-12-01T16:49
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
алексей навальный
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы признал законным возбуждение против Алексея Навального еще двух уголовных дел, сообщили РИА Новости в суде."Жалобы, поданные в порядке статьи 125 УПК РФ, оставлены без удовлетворения", - заявила пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.Одно из оспариваемых дел было возбуждено год назад по статье о мошенничестве. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*.Второе дело касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. О его возбуждении стало известно в минувшем мае.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Сейчас Навальный отбывает наказание в колонии.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20211124/navalnyy-1760453323.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), алексей навальный, россия
16:49 01.12.2021
 
Басманный суд признал законным возбуждение новых дел против Навального

Басманный суд признал законным возбуждение против Навального еще двух уголовных дел

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы признал законным возбуждение против Алексея Навального еще двух уголовных дел, сообщили РИА Новости в суде.
"Жалобы, поданные в порядке статьи 125 УПК РФ, оставлены без удовлетворения", - заявила пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
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Одно из оспариваемых дел было возбуждено год назад по статье о мошенничестве. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*.
Второе дело касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. О его возбуждении стало известно в минувшем мае.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
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Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Сейчас Навальный отбывает наказание в колонии.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Алексей НавальныйРоссия
 
 
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