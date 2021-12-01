https://ria.ru/20211201/navalnyy-1761678208.html

Басманный суд признал законным возбуждение новых дел против Навального

Басманный суд признал законным возбуждение новых дел против Навального - РИА Новости, 01.12.2021

Басманный суд признал законным возбуждение новых дел против Навального

Басманный суд Москвы признал законным возбуждение против Алексея Навального еще двух уголовных дел, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T16:49

2021-12-01T16:49

2021-12-01T16:49

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

алексей навальный

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598281039_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_197e39665173e8f23e5de9c6b7c3756e.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы признал законным возбуждение против Алексея Навального еще двух уголовных дел, сообщили РИА Новости в суде."Жалобы, поданные в порядке статьи 125 УПК РФ, оставлены без удовлетворения", - заявила пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.Одно из оспариваемых дел было возбуждено год назад по статье о мошенничестве. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*.Второе дело касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. О его возбуждении стало известно в минувшем мае.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Сейчас Навальный отбывает наказание в колонии.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20211124/navalnyy-1760453323.html

https://ria.ru/20211021/demarsh-1755626071.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), алексей навальный, россия