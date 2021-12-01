https://ria.ru/20211201/nato-1761712416.html
Постпред России обвинил генсека НАТО в превышении полномочий
Постпред России обвинил генсека НАТО в превышении полномочий - РИА Новости, 01.12.2021
Постпред России обвинил генсека НАТО в превышении полномочий
Генсек Нато Йенс Столтенберг превысил полномочия, заявив о возможности размещения ядерного оружия в Восточной Европе в случае отказа ФРГ, заявил журналистам... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T19:19
2021-12-01T19:19
2021-12-01T20:18
в мире
нато
восточная европа
россия
йенс столтенберг
михаил ульянов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151118/85/1511188510_0:93:2769:1651_1920x0_80_0_0_898451fcab01d36cda9bc2bb8fff3be8.jpg
ООН, 1 дек - РИА Новости. Генсек Нато Йенс Столтенберг превысил полномочия, заявив о возможности размещения ядерного оружия в Восточной Европе в случае отказа ФРГ, заявил журналистам постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Столтенберг сообщил ранее, что если Германия откажется от размещения ядерного оружия, оно может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от Германии."У меня такое ощущение, что генсек НАТО существенно превысил свои полномочия и в рамках альянса не все в порядке с дисциплиной, если главное административное лицо позволяет себе высказываться по серьезным политическим вопросам в разрез с официальной позицией альянса", - сказал Ульянов.Он напомнил о существовании основополагающего акта Россия-НАТО, на который "натовские коллеги меньше и меньше оглядываются"."Тем не менее он прямо предусматривает запрет на размещение существенных боевых сил и ядерного оружия на территории новых членов НАТО. От этих обязательств альянс официально не отказывался. И когда главный бюрократ начинает высказываться на эту тему, это производит странное впечатление, поскольку это далеко выходит за рамки его компетенции", - указал Ульянов.
https://ria.ru/20211201/nato-1761700357.html
https://ria.ru/20211201/oruzhie-1761612312.html
восточная европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151118/85/1511188510_303:0:2764:1846_1920x0_80_0_0_97041f5f0122018854f06a5d87d84fd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, восточная европа, россия, йенс столтенберг, михаил ульянов
19:19 01.12.2021 (обновлено: 20:18 01.12.2021)
Постпред России обвинил генсека НАТО в превышении полномочий
Постпред России Ульянов обвинил генсека НАТО Столтенберга в превышении полномочий