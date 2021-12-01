https://ria.ru/20211201/nato-1761712416.html

Постпред России обвинил генсека НАТО в превышении полномочий

Постпред России обвинил генсека НАТО в превышении полномочий - РИА Новости, 01.12.2021

Постпред России обвинил генсека НАТО в превышении полномочий

Генсек Нато Йенс Столтенберг превысил полномочия, заявив о возможности размещения ядерного оружия в Восточной Европе в случае отказа ФРГ, заявил журналистам... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T19:19

2021-12-01T19:19

2021-12-01T20:18

в мире

нато

восточная европа

россия

йенс столтенберг

михаил ульянов

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ООН, 1 дек - РИА Новости. Генсек Нато Йенс Столтенберг превысил полномочия, заявив о возможности размещения ядерного оружия в Восточной Европе в случае отказа ФРГ, заявил журналистам постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Столтенберг сообщил ранее, что если Германия откажется от размещения ядерного оружия, оно может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от Германии."У меня такое ощущение, что генсек НАТО существенно превысил свои полномочия и в рамках альянса не все в порядке с дисциплиной, если главное административное лицо позволяет себе высказываться по серьезным политическим вопросам в разрез с официальной позицией альянса", - сказал Ульянов.Он напомнил о существовании основополагающего акта Россия-НАТО, на который "натовские коллеги меньше и меньше оглядываются"."Тем не менее он прямо предусматривает запрет на размещение существенных боевых сил и ядерного оружия на территории новых членов НАТО. От этих обязательств альянс официально не отказывался. И когда главный бюрократ начинает высказываться на эту тему, это производит странное впечатление, поскольку это далеко выходит за рамки его компетенции", - указал Ульянов.

https://ria.ru/20211201/nato-1761700357.html

https://ria.ru/20211201/oruzhie-1761612312.html

восточная европа

россия

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в мире, нато, восточная европа, россия, йенс столтенберг, михаил ульянов