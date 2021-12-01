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Постпред России обвинил генсека НАТО в превышении полномочий
Постпред России обвинил генсека НАТО в превышении полномочий - РИА Новости, 01.12.2021
Постпред России обвинил генсека НАТО в превышении полномочий
Генсек Нато Йенс Столтенберг превысил полномочия, заявив о возможности размещения ядерного оружия в Восточной Европе в случае отказа ФРГ, заявил журналистам... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T19:19
2021-12-01T20:18
в мире
нато
восточная европа
россия
йенс столтенберг
михаил ульянов
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ООН, 1 дек - РИА Новости. Генсек Нато Йенс Столтенберг превысил полномочия, заявив о возможности размещения ядерного оружия в Восточной Европе в случае отказа ФРГ, заявил журналистам постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Столтенберг сообщил ранее, что если Германия откажется от размещения ядерного оружия, оно может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от Германии."У меня такое ощущение, что генсек НАТО существенно превысил свои полномочия и в рамках альянса не все в порядке с дисциплиной, если главное административное лицо позволяет себе высказываться по серьезным политическим вопросам в разрез с официальной позицией альянса", - сказал Ульянов.Он напомнил о существовании основополагающего акта Россия-НАТО, на который "натовские коллеги меньше и меньше оглядываются"."Тем не менее он прямо предусматривает запрет на размещение существенных боевых сил и ядерного оружия на территории новых членов НАТО. От этих обязательств альянс официально не отказывался. И когда главный бюрократ начинает высказываться на эту тему, это производит странное впечатление, поскольку это далеко выходит за рамки его компетенции", - указал Ульянов.
https://ria.ru/20211201/nato-1761700357.html
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в мире, нато, восточная европа, россия, йенс столтенберг, михаил ульянов
19:19 01.12.2021 (обновлено: 20:18 01.12.2021)
 
Постпред России обвинил генсека НАТО в превышении полномочий

Постпред России Ульянов обвинил генсека НАТО Столтенберга в превышении полномочий

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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ООН, 1 дек - РИА Новости. Генсек Нато Йенс Столтенберг превысил полномочия, заявив о возможности размещения ядерного оружия в Восточной Европе в случае отказа ФРГ, заявил журналистам постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Столтенберг сообщил ранее, что если Германия откажется от размещения ядерного оружия, оно может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от Германии.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
18:14
Генсек НАТО ответил на вопрос о размещении ядерного оружия возле России
"У меня такое ощущение, что генсек НАТО существенно превысил свои полномочия и в рамках альянса не все в порядке с дисциплиной, если главное административное лицо позволяет себе высказываться по серьезным политическим вопросам в разрез с официальной позицией альянса", - сказал Ульянов.
Он напомнил о существовании основополагающего акта Россия-НАТО, на который "натовские коллеги меньше и меньше оглядываются".
"Тем не менее он прямо предусматривает запрет на размещение существенных боевых сил и ядерного оружия на территории новых членов НАТО. От этих обязательств альянс официально не отказывался. И когда главный бюрократ начинает высказываться на эту тему, это производит странное впечатление, поскольку это далеко выходит за рамки его компетенции", - указал Ульянов.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
12:10
Лавров отреагировал на заявления генсека НАТО о ядерном оружии
 
В миреНАТОВосточная ЕвропаРоссияЙенс СтолтенбергМихаил Ульянов
 
 
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