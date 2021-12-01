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НАТО не питает агрессивных намерений в отношении России, заявил Блинкен
НАТО не питает агрессивных намерений в отношении России, заявил Блинкен - РИА Новости, 01.12.2021
НАТО не питает агрессивных намерений в отношении России, заявил Блинкен
НАТО не представляет угрозы для России и не питает в отношении нее агрессивных намерений, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:36
2021-12-01T18:32
в мире
нато
россия
сша
рига
латвия
энтони блинкен
украина
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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. НАТО не представляет угрозы для России и не питает в отношении нее агрессивных намерений, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.Он подчеркнул, что именно на этом основана концепция НАТО. "Сама идея о том, что Украина представляет угрозу для России, или НАТО представляет угрозу для нее – глубоко неверна и ошибочна", - указал глава американской дипломатии.В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20211201/nato-1761678451.html
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в мире, нато, россия, сша, рига, латвия, энтони блинкен, украина, европа
17:36 01.12.2021 (обновлено: 18:32 01.12.2021)
 
НАТО не питает агрессивных намерений в отношении России, заявил Блинкен

Госсекретарь США Блинкен: НАТО не питает агрессивных намерений в отношении России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. НАТО не представляет угрозы для России и не питает в отношении нее агрессивных намерений, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.
"НАТО представляет собой оборонительный альянс. Мы не являемся угрозой для России и не питаем агрессивных намерений в отношении России. Каждый шаг, который мы предпринимаем, нацелен на поддержание активных защитных мер членов нашего альянса, а также помощь нашим партнерам", - сказал Блинкен на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что именно на этом основана концепция НАТО. "Сама идея о том, что Украина представляет угрозу для России, или НАТО представляет угрозу для нее – глубоко неверна и ошибочна", - указал глава американской дипломатии.
В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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В миреНАТОРоссияСШАРигаЛатвияЭнтони БлинкенУкраинаЕвропа
 
 
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