https://ria.ru/20211201/nato-1761690928.html
НАТО не питает агрессивных намерений в отношении России, заявил Блинкен
НАТО не питает агрессивных намерений в отношении России, заявил Блинкен - РИА Новости, 01.12.2021
НАТО не питает агрессивных намерений в отношении России, заявил Блинкен
НАТО не представляет угрозы для России и не питает в отношении нее агрессивных намерений, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:36
2021-12-01T17:36
2021-12-01T18:32
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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. НАТО не представляет угрозы для России и не питает в отношении нее агрессивных намерений, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.Он подчеркнул, что именно на этом основана концепция НАТО. "Сама идея о том, что Украина представляет угрозу для России, или НАТО представляет угрозу для нее – глубоко неверна и ошибочна", - указал глава американской дипломатии.В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20211201/nato-1761678451.html
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в мире, нато, россия, сша, рига, латвия, энтони блинкен, украина, европа
17:36 01.12.2021 (обновлено: 18:32 01.12.2021)
НАТО не питает агрессивных намерений в отношении России, заявил Блинкен
Госсекретарь США Блинкен: НАТО не питает агрессивных намерений в отношении России