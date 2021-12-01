https://ria.ru/20211201/nato-1761690928.html

НАТО не питает агрессивных намерений в отношении России, заявил Блинкен

НАТО не питает агрессивных намерений в отношении России, заявил Блинкен - РИА Новости, 01.12.2021

НАТО не питает агрессивных намерений в отношении России, заявил Блинкен

НАТО не представляет угрозы для России и не питает в отношении нее агрессивных намерений, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:36

2021-12-01T17:36

2021-12-01T18:32

в мире

нато

россия

сша

рига

латвия

энтони блинкен

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/90/1524329048_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_94ba6f70267bdf1f5cb33901461e75da.jpg

ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. НАТО не представляет угрозы для России и не питает в отношении нее агрессивных намерений, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.Он подчеркнул, что именно на этом основана концепция НАТО. "Сама идея о том, что Украина представляет угрозу для России, или НАТО представляет угрозу для нее – глубоко неверна и ошибочна", - указал глава американской дипломатии.В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20211201/nato-1761678451.html

россия

сша

рига

латвия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нато, россия, сша, рига, латвия, энтони блинкен, украина, европа