https://ria.ru/20211201/nato-1761690144.html

В НАТО работают над новой стратегической концепцией, сообщил Блинкен

В НАТО работают над новой стратегической концепцией, сообщил Блинкен - РИА Новости, 01.12.2021

В НАТО работают над новой стратегической концепцией, сообщил Блинкен

НАТО прорабатывает новую стратегическую концепцию, которая позволит альянсу подготовиться к новым угрозам в условиях меняющегося мира, заявил в среду... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:33

2021-12-01T17:33

2021-12-01T18:14

в мире

нато

сша

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. НАТО прорабатывает новую стратегическую концепцию, которая позволит альянсу подготовиться к новым угрозам в условиях меняющегося мира, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы продвигаемся вперед в проработке новой стратегической концепции НАТО, которая позволит обеспечить готовность альянса к новым возникающим угрозам в меняющемся мире", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО.Трансляция велась на сайте госдепартамента.

https://ria.ru/20211201/nato-1761689928.html

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в мире, нато, сша, энтони блинкен