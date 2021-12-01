https://ria.ru/20211201/nato-1761690144.html
В НАТО работают над новой стратегической концепцией, сообщил Блинкен
В НАТО работают над новой стратегической концепцией, сообщил Блинкен - РИА Новости, 01.12.2021
В НАТО работают над новой стратегической концепцией, сообщил Блинкен
НАТО прорабатывает новую стратегическую концепцию, которая позволит альянсу подготовиться к новым угрозам в условиях меняющегося мира, заявил в среду... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:33
2021-12-01T17:33
2021-12-01T18:14
в мире
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энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. НАТО прорабатывает новую стратегическую концепцию, которая позволит альянсу подготовиться к новым угрозам в условиях меняющегося мира, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы продвигаемся вперед в проработке новой стратегической концепции НАТО, которая позволит обеспечить готовность альянса к новым возникающим угрозам в меняющемся мире", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО.Трансляция велась на сайте госдепартамента.
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в мире, нато, сша, энтони блинкен
17:33 01.12.2021 (обновлено: 18:14 01.12.2021)
В НАТО работают над новой стратегической концепцией, сообщил Блинкен
Госсекретарь США Блинкен: в НАТО готовят концепцию для борьбы с новыми угрозами в мире