https://ria.ru/20211201/nato-1761689928.html
НАТО продолжит укреплять потенциалы Грузии и Украины, заявил Столтенберг
НАТО продолжит укреплять потенциалы Грузии и Украины, заявил Столтенберг - РИА Новости, 01.12.2021
НАТО продолжит укреплять потенциалы Грузии и Украины, заявил Столтенберг
НАТО продолжит укрепление потенциала "стремящихся в альянс" Грузии и Украины, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции по... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:32
2021-12-01T17:32
2021-12-01T17:49
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. НАТО продолжит укрепление потенциала "стремящихся в альянс" Грузии и Украины, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров в Риге.В среду в Риге главы МИД НАТО провели встречу с представителями Украины и Грузии."Грузия и Украина являются давними и близкими партнерами НАТО, которые стремятся к членству в организации… Мы сохраняем приверженность поддержке, которую оказываем обеим странам, и уже укрепляем их оборонный потенциал, проводим совместные учения, обмениваемся информацией", - сказал Столтенберг.Генсек добавил, что главы МИД, Грузия и Украина "обсудили также важность продвижения реформ, борьбы с коррупцией".
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в мире, украина, грузия, йенс столтенберг, нато
17:32 01.12.2021 (обновлено: 17:49 01.12.2021)
НАТО продолжит укреплять потенциалы Грузии и Украины, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг: мы продолжим укреплять потенциалы Грузии и Украины