https://ria.ru/20211201/nato-1761600458.html

НАТО продолжит помогать Украине, заявил Столтенберг

НАТО продолжит помогать Украине, заявил Столтенберг - РИА Новости, 01.12.2021

НАТО продолжит помогать Украине, заявил Столтенберг

НАТО будет активно отслеживать ситуацию на российско-украинской границе и продолжит оказывать Украине политическую и практическую помощь, сообщил журналистам... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:35

2021-12-01T11:35

2021-12-01T11:35

в мире

украина

киев

йенс столтенберг

дмитрий песков

нато

россия

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РИГА, 1 дек – РИА Новости. НАТО будет активно отслеживать ситуацию на российско-украинской границе и продолжит оказывать Украине политическую и практическую помощь, сообщил журналистам генеральный секретарь Северо-атлантического альянса Йенс Столтенберг.Саммит глав МИД стран НАТО проходит в Риге 30 ноября и 1 декабря.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20211201/ukraina-1761595738.html

украина

киев

россия

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в мире, украина, киев, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато, россия