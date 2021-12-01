https://ria.ru/20211201/nato-1761600458.html
НАТО продолжит помогать Украине, заявил Столтенберг
НАТО продолжит помогать Украине, заявил Столтенберг - РИА Новости, 01.12.2021
НАТО продолжит помогать Украине, заявил Столтенберг
НАТО будет активно отслеживать ситуацию на российско-украинской границе и продолжит оказывать Украине политическую и практическую помощь, сообщил журналистам... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:35
2021-12-01T11:35
2021-12-01T11:35
в мире
украина
киев
йенс столтенберг
дмитрий песков
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155271/13/1552711314_0:203:2919:1845_1920x0_80_0_0_0b34942de2f66f888f0856e4ecdef461.jpg
РИГА, 1 дек – РИА Новости. НАТО будет активно отслеживать ситуацию на российско-украинской границе и продолжит оказывать Украине политическую и практическую помощь, сообщил журналистам генеральный секретарь Северо-атлантического альянса Йенс Столтенберг.Саммит глав МИД стран НАТО проходит в Риге 30 ноября и 1 декабря.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20211201/ukraina-1761595738.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155271/13/1552711314_95:0:2824:2047_1920x0_80_0_0_61479cde6e9175259927a88d8d8f2b7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато, россия
НАТО продолжит помогать Украине, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг: НАТО продолжит оказывать Украине политическую помощь