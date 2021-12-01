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https://ria.ru/20211201/nato-1761600458.html
НАТО продолжит помогать Украине, заявил Столтенберг
НАТО продолжит помогать Украине, заявил Столтенберг - РИА Новости, 01.12.2021
НАТО продолжит помогать Украине, заявил Столтенберг
НАТО будет активно отслеживать ситуацию на российско-украинской границе и продолжит оказывать Украине политическую и практическую помощь, сообщил журналистам... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:35
2021-12-01T11:35
в мире
украина
киев
йенс столтенберг
дмитрий песков
нато
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РИГА, 1 дек – РИА Новости. НАТО будет активно отслеживать ситуацию на российско-украинской границе и продолжит оказывать Украине политическую и практическую помощь, сообщил журналистам генеральный секретарь Северо-атлантического альянса Йенс Столтенберг.Саммит глав МИД стран НАТО проходит в Риге 30 ноября и 1 декабря.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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в мире, украина, киев, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато, россия
11:35 01.12.2021
 
НАТО продолжит помогать Украине, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг: НАТО продолжит оказывать Украине политическую помощь

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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РИГА, 1 дек – РИА Новости. НАТО будет активно отслеживать ситуацию на российско-украинской границе и продолжит оказывать Украине политическую и практическую помощь, сообщил журналистам генеральный секретарь Северо-атлантического альянса Йенс Столтенберг.
Саммит глав МИД стран НАТО проходит в Риге 30 ноября и 1 декабря.
"Мы будем активно отслеживать ситуацию (на границе России и Украины), чтобы убедиться в том, что у нас разработаны все необходимые планы. Одновременно мы продолжим предоставлять политическую и практическую поддержку нашему партнеру - Украине", - сказал Столтенберг.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
11:14
Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию"
 
В миреУкраинаКиевЙенс СтолтенбергДмитрий ПесковНАТОРоссия
 
 
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