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Как реагировать на требование продавца платить наличными
Адвокат объяснила, как быть, если продавец требует наличные, а у вас их нет - РИА Новости, 01.12.2021
Как реагировать на требование продавца платить наличными
С выбором способа оплаты товара или услуги работает три правила. И одно из них гласит, что только покупатель может выбирать, как оплачивать покупку - наличными... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T02:17
2021-12-01T02:17
экономика
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
елена кудерко
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. С выбором способа оплаты товара или услуги работает три правила. И одно из них гласит, что только покупатель может выбирать, как оплачивать покупку - наличными или по карте. В таком выборе клиента может ограничить разве что отсутствие интернета в отдаленной местности, рассказывает агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.Она советует подать заявление в Роспотребнадзор, если продавец требует оплаты наличными, и указать все обстоятельства отказа продавца в проведении безналичной операции, приложить чек, если вы оплатили вы.Кроме того, по словам адвоката, продавец не имеет права закладывать в цену товара дополнительные 2%-3%, которые он платит банку в качестве комиссии за прием безналичных платежей. Собеседник агентства также обращает внимание, что перевод на карту продавца магазина нельзя считать доказательством платежа магазину, ведь по такому "чеку" вернуть товар не получится.
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экономика, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, елена кудерко
02:17 01.12.2021
 
Адвокат объяснила, как быть, если продавец требует наличные, а у вас их нет

Адвокат Кудерко заявила, что продавец не вправе требовать от покупателя оплаты наличными

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНаличные деньги
Наличные деньги - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. С выбором способа оплаты товара или услуги работает три правила. И одно из них гласит, что только покупатель может выбирать, как оплачивать покупку - наличными или по карте. В таком выборе клиента может ограничить разве что отсутствие интернета в отдаленной местности, рассказывает агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.
Она советует подать заявление в Роспотребнадзор, если продавец требует оплаты наличными, и указать все обстоятельства отказа продавца в проведении безналичной операции, приложить чек, если вы оплатили вы.
"За любой отказ в приеме безналичного платежа продавцу товара придется оплатить штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей за каждый факт нарушения", — предупреждает Кудерко.
Кроме того, по словам адвоката, продавец не имеет права закладывать в цену товара дополнительные 2%-3%, которые он платит банку в качестве комиссии за прием безналичных платежей. Собеседник агентства также обращает внимание, что перевод на карту продавца магазина нельзя считать доказательством платежа магазину, ведь по такому "чеку" вернуть товар не получится.
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 15:12В России
Россиянам станет проще обменивать наличные
 
ЭкономикаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияЕлена Кудерко
 
 
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