https://ria.ru/20211201/nalichnye-1761560236.html

Как реагировать на требование продавца платить наличными

Адвокат объяснила, как быть, если продавец требует наличные, а у вас их нет - РИА Новости, 01.12.2021

Как реагировать на требование продавца платить наличными

С выбором способа оплаты товара или услуги работает три правила. И одно из них гласит, что только покупатель может выбирать, как оплачивать покупку - наличными... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T02:17

2021-12-01T02:17

2021-12-01T02:17

экономика

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

елена кудерко

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. С выбором способа оплаты товара или услуги работает три правила. И одно из них гласит, что только покупатель может выбирать, как оплачивать покупку - наличными или по карте. В таком выборе клиента может ограничить разве что отсутствие интернета в отдаленной местности, рассказывает агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.Она советует подать заявление в Роспотребнадзор, если продавец требует оплаты наличными, и указать все обстоятельства отказа продавца в проведении безналичной операции, приложить чек, если вы оплатили вы.Кроме того, по словам адвоката, продавец не имеет права закладывать в цену товара дополнительные 2%-3%, которые он платит банку в качестве комиссии за прием безналичных платежей. Собеседник агентства также обращает внимание, что перевод на карту продавца магазина нельзя считать доказательством платежа магазину, ведь по такому "чеку" вернуть товар не получится.

https://radiosputnik.ria.ru/20211109/nalichnye-1758241830.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, елена кудерко