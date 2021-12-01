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В Приморье экс-начальника изолятора будут судить за побег обвиняемого
В Приморье экс-начальника изолятора будут судить за побег обвиняемого - РИА Новости, 01.12.2021
В Приморье экс-начальника изолятора будут судить за побег обвиняемого
Бывший начальник изолятора временного содержания (ИВС) в Находке Приморского края предстанет перед судом по обвинению в халатности: из-за его небрежного... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T07:38
2021-12-01T07:50
происшествия
приморский край
находка
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек – РИА Новости. Бывший начальник изолятора временного содержания (ИВС) в Находке Приморского края предстанет перед судом по обвинению в халатности: из-за его небрежного отношения к службе сбежал обвиняемый в особо тяжких преступлениях, сообщает региональная прокуратура."Прокурор Находки утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника изолятора временного содержания ОМВД России по Находке, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)... В июле 2021 года в результате недобросовестного и небрежного отношения фигуранта к службе, нарушения установленного правового порядка содержания в ИВС обвиняемый в совершении особо тяжких преступлений, содержащийся в изоляторе, совершил побег", - говорится в сообщении.Отмечается, что пока обвиняемый находился в розыске, ему в ходе бытового конфликта были нанесены серьезные травмы.Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.
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происшествия, приморский край, находка, россия
07:38 01.12.2021 (обновлено: 07:50 01.12.2021)
 
В Приморье экс-начальника изолятора будут судить за побег обвиняемого

В Находке экс-начальника изолятора будут судить за побег обвиняемого

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек – РИА Новости. Бывший начальник изолятора временного содержания (ИВС) в Находке Приморского края предстанет перед судом по обвинению в халатности: из-за его небрежного отношения к службе сбежал обвиняемый в особо тяжких преступлениях, сообщает региональная прокуратура.
"Прокурор Находки утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника изолятора временного содержания ОМВД России по Находке, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)... В июле 2021 года в результате недобросовестного и небрежного отношения фигуранта к службе, нарушения установленного правового порядка содержания в ИВС обвиняемый в совершении особо тяжких преступлений, содержащийся в изоляторе, совершил побег", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пока обвиняемый находился в розыске, ему в ходе бытового конфликта были нанесены серьезные травмы.
Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
03:46
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