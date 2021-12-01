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Деревья и кустарники высадили рядом с ТПУ "Лефортово" в Москве
Деревья и кустарники высадили рядом с ТПУ "Лефортово" в Москве - РИА Новости, 01.12.2021
Деревья и кустарники высадили рядом с ТПУ "Лефортово" в Москве
Рядом с московским ТПУ "Лефортово" высадили 80 взрослых деревьев и почти 2,2 тысячи кустарников, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:10
2021-12-01T17:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
лефортово
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Рядом с московским ТПУ "Лефортово" высадили 80 взрослых деревьев и почти 2,2 тысячи кустарников, сообщается на сайте мэра столицы."Больше всего на территории ТПУ, объединяющего станцию метро "Лефортово" и автобусные остановки, было высажено вязов сорта "нью горизонт". Территорию украсили более 20 взрослых деревьев высотой четыре — пять метров с обхватом стволов 25–30 сантиметров в возрасте 15–20 лет. Этот вид вязов хорошо адаптирован к условиям мегаполисов, быстро приживается и хорошо растет", — приводятся в сообщении слова замглавы департамента капитального ремонта Москвы Сергея Мельникова.По его словам, стволы и ветви этих деревьев достаточно прочные, им не страшны снегопады, сильные ветры и морозы. Мельников добавил, что такие вязы были созданы специально для городского озеленения, они дают много тени на улицах в летнюю жару, а их листва способствует сохранению чистоты воздуха.Отмечается, что возле ТПУ теперь растут и 10 мелколистных лип сорта "паллида", которые тоже часто используют для озеленения московских улиц. Липы отлично приспособлены к условиям больших городов, у них красивая густая крона, а их цветы в июле наполняют воздух приятным ароматом. Возраст деревьев — 10–15 лет, высота — около пяти метров. Также в Лефортове высадили более 30 остролистных кленов высотой до шести метров и 17 рябин обыкновенных высотой до четырех метров."Для ТПУ "Лефортово" было выбрано также четыре вида кустарников. Почти 1140 кустов смородины золотистой уже будущей весной будут радовать пассажиров и местных жителей своими яркими резными листьями и обильными золотисто-желтыми цветами", — добавил Мельников.Отмечается, что в мае также зацветут более 150 кустов спиреи серой "грефшейм". Рядом растут почти 900 кустов неприхотливого кизильника, который используют для создания живых изгородей и зонирования пространства. Возле ТПУ также появилось более 20 кустов сирени разных сортов. А для больших деревьев и кустарников там заранее подготовили посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.Подчеркивается, что осенью в Москве по программе городского озеленения высадят более 16 тысяч растений. Деревья и кустарники уже украсили Ленинградское и Алтуфьевское шоссе, улицу Милашенкова, Балаклавский и Ленинградский проспекты.
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москва, лефортово, городское хозяйство москвы
17:10 01.12.2021
 

Деревья и кустарники высадили рядом с ТПУ "Лефортово" в Москве

© Департамент строительства Москвы Проект дома реновации на Шепелюгинской улице в московском районе Лефортово
 Проект дома реновации на Шепелюгинской улице в московском районе Лефортово
© Департамент строительства Москвы
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Рядом с московским ТПУ "Лефортово" высадили 80 взрослых деревьев и почти 2,2 тысячи кустарников, сообщается на сайте мэра столицы.
"Больше всего на территории ТПУ, объединяющего станцию метро "Лефортово" и автобусные остановки, было высажено вязов сорта "нью горизонт". Территорию украсили более 20 взрослых деревьев высотой четыре — пять метров с обхватом стволов 25–30 сантиметров в возрасте 15–20 лет. Этот вид вязов хорошо адаптирован к условиям мегаполисов, быстро приживается и хорошо растет", — приводятся в сообщении слова замглавы департамента капитального ремонта Москвы Сергея Мельникова.
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По его словам, стволы и ветви этих деревьев достаточно прочные, им не страшны снегопады, сильные ветры и морозы. Мельников добавил, что такие вязы были созданы специально для городского озеленения, они дают много тени на улицах в летнюю жару, а их листва способствует сохранению чистоты воздуха.
Отмечается, что возле ТПУ теперь растут и 10 мелколистных лип сорта "паллида", которые тоже часто используют для озеленения московских улиц. Липы отлично приспособлены к условиям больших городов, у них красивая густая крона, а их цветы в июле наполняют воздух приятным ароматом. Возраст деревьев — 10–15 лет, высота — около пяти метров. Также в Лефортове высадили более 30 остролистных кленов высотой до шести метров и 17 рябин обыкновенных высотой до четырех метров.
"Для ТПУ "Лефортово" было выбрано также четыре вида кустарников. Почти 1140 кустов смородины золотистой уже будущей весной будут радовать пассажиров и местных жителей своими яркими резными листьями и обильными золотисто-желтыми цветами", — добавил Мельников.
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Отмечается, что в мае также зацветут более 150 кустов спиреи серой "грефшейм". Рядом растут почти 900 кустов неприхотливого кизильника, который используют для создания живых изгородей и зонирования пространства. Возле ТПУ также появилось более 20 кустов сирени разных сортов. А для больших деревьев и кустарников там заранее подготовили посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.
Подчеркивается, что осенью в Москве по программе городского озеленения высадят более 16 тысяч растений. Деревья и кустарники уже украсили Ленинградское и Алтуфьевское шоссе, улицу Милашенкова, Балаклавский и Ленинградский проспекты.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЛефортовоГородское хозяйство Москвы
 
 
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