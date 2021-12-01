https://ria.ru/20211201/moskva-1761578777.html

Московский транспорт подготовили к работе в сложных погодных условиях

Московский транспорт подготовили к работе в сложных погодных условиях - РИА Новости, 01.12.2021

Московский транспорт подготовили к работе в сложных погодных условиях

Количество единиц городского транспорта увеличили в среду в Москве, чтобы он справился с пассажиропотоком, транспорт готов к работе в сложных погодных условиях, РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T09:22

2021-12-01T09:22

2021-12-01T09:22

общество

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Количество единиц городского транспорта увеличили в среду в Москве, чтобы он справился с пассажиропотоком, транспорт готов к работе в сложных погодных условиях, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Отмечается, что в Москве местами продолжается снег, на дорогах очень скользко."По возможности мы просим пользоваться городским транспортом сегодня - так коммунальные службы смогут быстрей расчистить город. Мы увеличили количество единиц городского транспорта, чтобы он справился с пассажиропотоком. Городской транспорт готов к работе в сложных погодных условиях", - говорится в сообщении.Уточняется, что сейчас пробки в Москве оцениваются уже в 7 баллов, это большая загруженность для утреннего часа пика. Вечером ожидается до 9-10 баллов.

https://ria.ru/20211201/gololed-1761573489.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, городское хозяйство москвы