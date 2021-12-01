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Московский транспорт подготовили к работе в сложных погодных условиях
Московский транспорт подготовили к работе в сложных погодных условиях - РИА Новости, 01.12.2021
Московский транспорт подготовили к работе в сложных погодных условиях
Количество единиц городского транспорта увеличили в среду в Москве, чтобы он справился с пассажиропотоком, транспорт готов к работе в сложных погодных условиях, РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T09:22
2021-12-01T09:22
2021-12-01T09:22
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Количество единиц городского транспорта увеличили в среду в Москве, чтобы он справился с пассажиропотоком, транспорт готов к работе в сложных погодных условиях, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Отмечается, что в Москве местами продолжается снег, на дорогах очень скользко."По возможности мы просим пользоваться городским транспортом сегодня - так коммунальные службы смогут быстрей расчистить город. Мы увеличили количество единиц городского транспорта, чтобы он справился с пассажиропотоком. Городской транспорт готов к работе в сложных погодных условиях", - говорится в сообщении.Уточняется, что сейчас пробки в Москве оцениваются уже в 7 баллов, это большая загруженность для утреннего часа пика. Вечером ожидается до 9-10 баллов.
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РИА Новости
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общество, москва, городское хозяйство москвы
Московский транспорт подготовили к работе в сложных погодных условиях
В среду в Москве увеличили количество единиц городского транспорта