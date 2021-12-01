https://ria.ru/20211201/moskva-1761573351.html
В Москве завершили расследование дела об убийстве педагога ВГИКа
В Москве завершили расследование дела об убийстве педагога ВГИКа - РИА Новости, 01.12.2021
В Москве завершили расследование дела об убийстве педагога ВГИКа
Следователи в Москве завершили расследование дела об убийстве 90-летней женщины, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T07:53
2021-12-01T07:53
2021-12-01T10:12
происшествия
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вгик
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Следователи в Москве завершили расследование дела об убийстве 90-летней женщины, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Как сообщалось ранее, тело 90-летней женщины со множественными ранениями было найдено в квартире на Кутузовском проспекте в Москве в июле 2020 года. Возбуждено дело по статье "Убийство". Как уточнял РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшей являлась доцент Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) Ида Шур."Завершено расследование уголовного дела в отношении 70-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказала Иванова.По данным СК, обвиняемая оказывала соцуслуги и была знакома с убитой. Она пришла к ней с предложением оказания услуг по уходу в обмен на совместное проживание. В случае отказа женщина планировала убить женщину. Не добившись положительного решения, обвиняемая нанесла потерпевшей множественные удары подысканным предметом в область головы, колото-резаные ранения в грудь и туловище. Женщина скончалась на месте, обвиняемая скрылась с места преступления."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - добавила Иванова.Шур работала во ВГИК более 60 лет, после окончания Московской консерватории имени Чайковского. Она разработала авторские курсы по теории и истории музыки, преподавала практически на всех факультетах, создала традиции обучения музыке во ВГИК, вела мастер-классы и концерты.
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РИА Новости
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происшествия, москва, вгик, следственный комитет россии (ск рф), россия
07:53 01.12.2021 (обновлено: 10:12 01.12.2021)
В Москве завершили расследование дела об убийстве педагога ВГИКа
В Москве завершили расследование дела об убийстве педагога ВГИКа Иды Шур
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Следователи в Москве
завершили расследование дела об убийстве 90-летней женщины, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ
Юлия Иванова.
Как сообщалось ранее, тело 90-летней женщины со множественными ранениями было найдено в квартире на Кутузовском проспекте
в Москве в июле 2020 года. Возбуждено дело по статье "Убийство". Как уточнял РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшей являлась доцент Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК
) Ида Шур.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 70-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказала Иванова.
По данным СК, обвиняемая оказывала соцуслуги и была знакома с убитой. Она пришла к ней с предложением оказания услуг по уходу в обмен на совместное проживание. В случае отказа женщина планировала убить женщину. Не добившись положительного решения, обвиняемая нанесла потерпевшей множественные удары подысканным предметом в область головы, колото-резаные ранения в грудь и туловище. Женщина скончалась на месте, обвиняемая скрылась с места преступления.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - добавила Иванова.
Шур работала во ВГИК более 60 лет, после окончания Московской консерватории имени Чайковского. Она разработала авторские курсы по теории и истории музыки, преподавала практически на всех факультетах, создала традиции обучения музыке во ВГИК, вела мастер-классы и концерты.