https://ria.ru/20211201/moskva-1761573351.html

В Москве завершили расследование дела об убийстве педагога ВГИКа

В Москве завершили расследование дела об убийстве педагога ВГИКа - РИА Новости, 01.12.2021

В Москве завершили расследование дела об убийстве педагога ВГИКа

Следователи в Москве завершили расследование дела об убийстве 90-летней женщины, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T07:53

2021-12-01T07:53

2021-12-01T10:12

происшествия

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вгик

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Следователи в Москве завершили расследование дела об убийстве 90-летней женщины, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Как сообщалось ранее, тело 90-летней женщины со множественными ранениями было найдено в квартире на Кутузовском проспекте в Москве в июле 2020 года. Возбуждено дело по статье "Убийство". Как уточнял РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшей являлась доцент Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) Ида Шур."Завершено расследование уголовного дела в отношении 70-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказала Иванова.По данным СК, обвиняемая оказывала соцуслуги и была знакома с убитой. Она пришла к ней с предложением оказания услуг по уходу в обмен на совместное проживание. В случае отказа женщина планировала убить женщину. Не добившись положительного решения, обвиняемая нанесла потерпевшей множественные удары подысканным предметом в область головы, колото-резаные ранения в грудь и туловище. Женщина скончалась на месте, обвиняемая скрылась с места преступления."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - добавила Иванова.Шур работала во ВГИК более 60 лет, после окончания Московской консерватории имени Чайковского. Она разработала авторские курсы по теории и истории музыки, преподавала практически на всех факультетах, создала традиции обучения музыке во ВГИК, вела мастер-классы и концерты.

https://ria.ru/20200720/1574584989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, вгик, следственный комитет россии (ск рф), россия