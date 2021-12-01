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МГД отклонила проект о получении архивных данных без согласия собственника
МГД отклонила проект о получении архивных данных без согласия собственника - РИА Новости, 01.12.2021
МГД отклонила проект о получении архивных данных без согласия собственника
Мосгордума на заседании в среду отклонила законопроект, разрешающий получать архивную информацию без разрешения собственника. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:33
2021-12-01T15:34
москва
московская городская дума
алексей шапошников
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мосгордума на заседании в среду отклонила законопроект, разрешающий получать архивную информацию без разрешения собственника.Законопроект о внесении изменений в статью 16 закона города Москвы от 28 ноября 2001 года № 67 "Об Архивном фонде Москвы и архивах" был рассмотрен на заседании комиссии по культуре и массовым коммуникациям в пятницу, 26 ноября. По ее итогам комиссия рекомендовала городскому парламенту рассмотреть законопроект.Редактор и автор законопроекта Сергей Митрохин заявил, что законодательство Москвы нужно привести в соответствии с федеральным, по которому пользователь архивными документами имеет право свободно искать и получать для изучения архивные документы без запрашивания разрешения собственника."Иными словами, положения части 3 статьи 16 закона города Москвы необоснованно ограничивают права пользователя архивными документами на свободное получение для изучения архивных документов. Они противоречат федеральному законодательству. Законопроектом предлагается привести положения части 3 статьи 16 закона города Москвы "Об Архивном фонде Москвы и архивах" в соответствие с федеральным законом № 125-ФЗ, исключив из нее слова "с разрешения собственника или соответствующего уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы", - рассказал Митрохин.В свою очередь, первый заместитель начальника главного архивного управления Москвы Оксана Лукинова отметила, что архивы на сегодня остаются открытыми, они не закрываются. Определяется только порядок доступа к документу."Вопросов закрытости нет, это некий порядок именно для того, чтобы соблюсти права наших граждан. Почему мы говорим об историках, но забываем про миллионы наших граждан. Отменяя эту статью, мы позволим бесконтрольно распространять информацию на объекте недвижимости, проектную документацию бесконтрольно.... Хочет ли собственник, чтобы зашли к нему домой?", - отметила Лукинова.По итогам рассмотрения проекта закона, Мосгордума отклонила проект о получении архивной информации без разрешения собственника."Мы переходим к голосованию. На голосование для принятия в первом чтении ставится законопроект о внесении изменений в статью 16 закона города Москвы от 28 ноября 2001 года № 67 "Об Архивном фонде Москвы и архивах". "За" проголосовали 17 депутатов, против 3, воздержались 5 депутатов. Решении об отклонении в первом чтении проекта закона города Москвы о внесении изменений в статью 16 закона города Москвы от 28 ноября 2001 года № 67 "Об Архивном фонде Москвы и архивах" оформляется постановлением Мосгордумы № 120"- сказал председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников по результатам голосования.
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москва, московская городская дума, алексей шапошников
15:33 01.12.2021 (обновлено: 15:34 01.12.2021)
 
МГД отклонила проект о получении архивных данных без согласия собственника

Мосгордума отклонила проект о получении архивной информации без разрешения собственника

© АГН "Москва" / Сергей КиселевПервое заседание депутатов Мосгордумы седьмого созыва
Первое заседание депутатов Мосгордумы седьмого созыва - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мосгордума на заседании в среду отклонила законопроект, разрешающий получать архивную информацию без разрешения собственника.
Законопроект о внесении изменений в статью 16 закона города Москвы от 28 ноября 2001 года № 67 "Об Архивном фонде Москвы и архивах" был рассмотрен на заседании комиссии по культуре и массовым коммуникациям в пятницу, 26 ноября. По ее итогам комиссия рекомендовала городскому парламенту рассмотреть законопроект.
Редактор и автор законопроекта Сергей Митрохин заявил, что законодательство Москвы нужно привести в соответствии с федеральным, по которому пользователь архивными документами имеет право свободно искать и получать для изучения архивные документы без запрашивания разрешения собственника.
"Иными словами, положения части 3 статьи 16 закона города Москвы необоснованно ограничивают права пользователя архивными документами на свободное получение для изучения архивных документов. Они противоречат федеральному законодательству. Законопроектом предлагается привести положения части 3 статьи 16 закона города Москвы "Об Архивном фонде Москвы и архивах" в соответствие с федеральным законом № 125-ФЗ, исключив из нее слова "с разрешения собственника или соответствующего уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы", - рассказал Митрохин.
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3 ноября, 15:07
Вице-спикером Мосгордумы стал журналист Андрей Медведев
В свою очередь, первый заместитель начальника главного архивного управления Москвы Оксана Лукинова отметила, что архивы на сегодня остаются открытыми, они не закрываются. Определяется только порядок доступа к документу.
"Вопросов закрытости нет, это некий порядок именно для того, чтобы соблюсти права наших граждан. Почему мы говорим об историках, но забываем про миллионы наших граждан. Отменяя эту статью, мы позволим бесконтрольно распространять информацию на объекте недвижимости, проектную документацию бесконтрольно.... Хочет ли собственник, чтобы зашли к нему домой?", - отметила Лукинова.
По итогам рассмотрения проекта закона, Мосгордума отклонила проект о получении архивной информации без разрешения собственника.
"Мы переходим к голосованию. На голосование для принятия в первом чтении ставится законопроект о внесении изменений в статью 16 закона города Москвы от 28 ноября 2001 года № 67 "Об Архивном фонде Москвы и архивах". "За" проголосовали 17 депутатов, против 3, воздержались 5 депутатов. Решении об отклонении в первом чтении проекта закона города Москвы о внесении изменений в статью 16 закона города Москвы от 28 ноября 2001 года № 67 "Об Архивном фонде Москвы и архивах" оформляется постановлением Мосгордумы № 120"- сказал председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников по результатам голосования.
 
МоскваМосковская городская думаАлексей Шапошников
 
 
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