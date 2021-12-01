Видеомост Москва - Бишкек - Минск - Ереван - Нур-Султан о мигрантах
3 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва – Бишкек – Минск – Ереван – Нур-Султан с участием директора Департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии Алтынай ОМУРБЕКОВОЙ на тему: "Ситуация с трудовыми мигрантами из стран ЕАЭС".
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Как новые миграционные законы, вводимые в России, отразятся на мигрантах из стран ЕАЭС? Каков социальный портрет трудового мигранта? Насколько пандемия повлияла на их поток? Увеличился ли спрос на высококвалифицированных специалистов? В какой степени приложение "Работа без границ" помогает формированию единого рынка труда?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Как новые миграционные законы, вводимые в России, отразятся на мигрантах из стран ЕАЭС? Каков социальный портрет трудового мигранта? Насколько пандемия повлияла на их поток? Увеличился ли спрос на высококвалифицированных специалистов? В какой степени приложение "Работа без границ" помогает формированию единого рынка труда?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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