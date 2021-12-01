https://ria.ru/20211201/migranty-1761586249.html

Видеомост Москва - Бишкек - Минск - Ереван - Нур-Султан о мигрантах

Видеомост Москва - Бишкек - Минск - Ереван - Нур-Султан о мигрантах - РИА Новости, 01.12.2021

Видеомост Москва - Бишкек - Минск - Ереван - Нур-Султан о мигрантах

3 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва – Бишкек – Минск – Ереван – Нур-Султан с участием директора Департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии Алтынай ОМУРБЕКОВОЙ на тему: "Ситуация с трудовыми мигрантами из стран ЕАЭС".

2021-12-01T10:19

2021-12-01T10:19

2021-12-01T10:19

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Задать вопросКак новые миграционные законы, вводимые в России, отразятся на мигрантах из стран ЕАЭС? Каков социальный портрет трудового мигранта? Насколько пандемия повлияла на их поток? Увеличился ли спрос на высококвалифицированных специалистов? В какой степени приложение "Работа без границ" помогает формированию единого рынка труда?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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