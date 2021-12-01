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Москва призвала ОБСЕ содействовать прямому диалогу между Киевом и Донбассом
Москва призвала ОБСЕ содействовать прямому диалогу между Киевом и Донбассом - РИА Новости, 01.12.2021
Москва призвала ОБСЕ содействовать прямому диалогу между Киевом и Донбассом
Москва призывает ОБСЕ содействовать прямому диалогу между Киевом, Донецком и Луганском в Контактной группе, говорится в сообщении, посвященном заседанию СМИД... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:19
2021-12-01T13:19
2021-12-01T13:24
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Москва призывает ОБСЕ содействовать прямому диалогу между Киевом, Донецком и Луганском в Контактной группе, говорится в сообщении, посвященном заседанию СМИД ОБСЕ, на сайте МИД РФ.
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в мире, киев, москва, обсе, ситуация в днр и лнр, россия
13:19 01.12.2021 (обновлено: 13:24 01.12.2021)
Москва призвала ОБСЕ содействовать прямому диалогу между Киевом и Донбассом
Москва призвала ОБСЕ содействовать прямому диалогу между Киевом, Донецком и Луганском