https://ria.ru/20211201/mid-1761628332.html

Москва призвала ОБСЕ содействовать прямому диалогу между Киевом и Донбассом

Москва призвала ОБСЕ содействовать прямому диалогу между Киевом и Донбассом - РИА Новости, 01.12.2021

Москва призвала ОБСЕ содействовать прямому диалогу между Киевом и Донбассом

Москва призывает ОБСЕ содействовать прямому диалогу между Киевом, Донецком и Луганском в Контактной группе, говорится в сообщении, посвященном заседанию СМИД... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:19

2021-12-01T13:19

2021-12-01T13:24

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Москва призывает ОБСЕ содействовать прямому диалогу между Киевом, Донецком и Луганском в Контактной группе, говорится в сообщении, посвященном заседанию СМИД ОБСЕ, на сайте МИД РФ.

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