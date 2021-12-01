https://ria.ru/20211201/mid-1761591795.html

В МИД обеспокоены отказом Киева от мирного урегулирования в Донбассе

В МИД обеспокоены отказом Киева от мирного урегулирования в Донбассе - РИА Новости, 01.12.2021

В МИД обеспокоены отказом Киева от мирного урегулирования в Донбассе

Москва обеспокоена фактическим отказом Киева от мирного урегулирования в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T10:52

2021-12-01T10:52

2021-12-01T10:52

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мария захарова

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Москва обеспокоена фактическим отказом Киева от мирного урегулирования в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, в частности, законопроект, внесенный в Верховную раду украинским президентом Владимиром Зеленским и предусматривающий допуск иностранных подразделений на Украину для совместных учений в 2022 году, прямо противоречит Минским соглашениям.

https://ria.ru/20211201/porazhenie-1761570408.html

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