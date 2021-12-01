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В МИД обеспокоены отказом Киева от мирного урегулирования в Донбассе
В МИД обеспокоены отказом Киева от мирного урегулирования в Донбассе - РИА Новости, 01.12.2021
В МИД обеспокоены отказом Киева от мирного урегулирования в Донбассе
Москва обеспокоена фактическим отказом Киева от мирного урегулирования в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T10:52
2021-12-01T10:52
2021-12-01T10:52
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Москва обеспокоена фактическим отказом Киева от мирного урегулирования в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, в частности, законопроект, внесенный в Верховную раду украинским президентом Владимиром Зеленским и предусматривающий допуск иностранных подразделений на Украину для совместных учений в 2022 году, прямо противоречит Минским соглашениям.
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в мире, киев, москва, владимир зеленский, мария захарова, ситуация в днр и лнр, россия
В МИД обеспокоены отказом Киева от мирного урегулирования в Донбассе
Представитель МИД Захарова: действия Киева противоречат Минским соглашениям