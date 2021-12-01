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Полиция уточнила число пострадавших при стрельбе в школе в Мичигане

Полиция уточнила число пострадавших при стрельбе в школе в Мичигане - РИА Новости, 01.12.2021

Полиция уточнила число пострадавших при стрельбе в школе в Мичигане

Три человека погибли и восемь пострадали при стрельбе в школе в городе Оксфорд, штат Мичиган, сообщила полиция. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T01:32

2021-12-01T01:32

2021-12-01T01:40

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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Три человека погибли и восемь пострадали при стрельбе в школе в городе Оксфорд, штат Мичиган, сообщила полиция.Ранее сообщалось о шести раненых. По словам представителя офиса шерифа, погибшим от 14 до 17 лет."Три студента погибли, 8 получили ранения", - сообщил представитель полиции на брифинге.Полиции пока неясно, что двигало нападавшим. "Мотив пока не известен", - сказал представитель правоохранительных органов.Стрельба произошла в школе в середине дня. Через пять минут после поступления сигнала о чрезвычайной ситуации злоумышленника задержала полиция, он опустил пистолет и сдался сам. Стрелявшим оказался 15-летний ученик школы, он был вооружен полуавтоматическим пистолетом, успев отстрелять целый магазин и перезарядиться.О случившемся было доложено президенту США Джо Байдену.

https://ria.ru/20211130/strelba-1761555968.html

сша

мичиган

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2021

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в мире, сша, мичиган, джо байден