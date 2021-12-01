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Полиция уточнила число пострадавших при стрельбе в школе в Мичигане
Полиция уточнила число пострадавших при стрельбе в школе в Мичигане - РИА Новости, 01.12.2021
Полиция уточнила число пострадавших при стрельбе в школе в Мичигане
Три человека погибли и восемь пострадали при стрельбе в школе в городе Оксфорд, штат Мичиган, сообщила полиция. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T01:32
2021-12-01T01:40
в мире
сша
мичиган
джо байден
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Три человека погибли и восемь пострадали при стрельбе в школе в городе Оксфорд, штат Мичиган, сообщила полиция.Ранее сообщалось о шести раненых. По словам представителя офиса шерифа, погибшим от 14 до 17 лет."Три студента погибли, 8 получили ранения", - сообщил представитель полиции на брифинге.Полиции пока неясно, что двигало нападавшим. "Мотив пока не известен", - сказал представитель правоохранительных органов.Стрельба произошла в школе в середине дня. Через пять минут после поступления сигнала о чрезвычайной ситуации злоумышленника задержала полиция, он опустил пистолет и сдался сам. Стрелявшим оказался 15-летний ученик школы, он был вооружен полуавтоматическим пистолетом, успев отстрелять целый магазин и перезарядиться.О случившемся было доложено президенту США Джо Байдену.
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в мире, сша, мичиган, джо байден
01:32 01.12.2021 (обновлено: 01:40 01.12.2021)
 
Полиция уточнила число пострадавших при стрельбе в школе в Мичигане

При стрельбе в школе в штате Мичиган погибли три человека и восемь пострадали

© REUTERS / SETH HERALDCтрельба в школе в городе Оксфорд, штат Мичиган
Cтрельба в школе в городе Оксфорд, штат Мичиган - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / SETH HERALD
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Три человека погибли и восемь пострадали при стрельбе в школе в городе Оксфорд, штат Мичиган, сообщила полиция.
Ранее сообщалось о шести раненых. По словам представителя офиса шерифа, погибшим от 14 до 17 лет.
"Три студента погибли, 8 получили ранения", - сообщил представитель полиции на брифинге.
Полиции пока неясно, что двигало нападавшим. "Мотив пока не известен", - сказал представитель правоохранительных органов.
Стрельба произошла в школе в середине дня. Через пять минут после поступления сигнала о чрезвычайной ситуации злоумышленника задержала полиция, он опустил пистолет и сдался сам. Стрелявшим оказался 15-летний ученик школы, он был вооружен полуавтоматическим пистолетом, успев отстрелять целый магазин и перезарядиться.
О случившемся было доложено президенту США Джо Байдену.
Сотрудники полиции в США - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 23:07
При стрельбе в американской школе погибли три человека
 
В миреСШАМичиганДжо Байден
 
 
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