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На Арбатско-Покровской линии московского метро частично остановили движение

На Арбатско-Покровской линии московского метро частично остановили движение - РИА Новости, 01.12.2021

На Арбатско-Покровской линии московского метро частично остановили движение

Мужчина упал на рельсы на станции "Семеновская" Арбатско-Покровской линии столичного метро, движение поездов остановлено, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:35

2021-12-01T11:35

2021-12-01T11:58

происшествия

московский метрополитен

москва

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мужчина упал на рельсы на станции "Семеновская" Арбатско-Покровской линии столичного метро, движение поездов остановлено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На рельсы на станции "Семеновская" упал мужчина, его извлекают", - сказал собеседник агентства. По его словам, движение поездов приостановлено.Позже стало известно, что мужчина погиб.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московский метрополитен, москва