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На Арбатско-Покровской линии московского метро частично остановили движение
На Арбатско-Покровской линии московского метро частично остановили движение - РИА Новости, 01.12.2021
На Арбатско-Покровской линии московского метро частично остановили движение
Мужчина упал на рельсы на станции "Семеновская" Арбатско-Покровской линии столичного метро, движение поездов остановлено, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:35
2021-12-01T11:35
2021-12-01T11:58
происшествия
московский метрополитен
москва
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мужчина упал на рельсы на станции "Семеновская" Арбатско-Покровской линии столичного метро, движение поездов остановлено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На рельсы на станции "Семеновская" упал мужчина, его извлекают", - сказал собеседник агентства. По его словам, движение поездов приостановлено.Позже стало известно, что мужчина погиб.
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, московский метрополитен, москва
11:35 01.12.2021 (обновлено: 11:58 01.12.2021)
На Арбатско-Покровской линии московского метро частично остановили движение
На Арбатско-Покровской линии метро частично остановили движение из-за человека на рельсах