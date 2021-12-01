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Медведев поддержал идею информресурса для родителей детей-инвалидов
Медведев поддержал идею информресурса для родителей детей-инвалидов - РИА Новости, 01.12.2021
Медведев поддержал идею информресурса для родителей детей-инвалидов
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал идею создания единого информационного ресурса, который объединил бы в себе необходимую информацию РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:11
2021-12-01T17:11
общество
пермь
единая россия
госдума рф
дмитрий медведев
анна кузнецова
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал идею создания единого информационного ресурса, который объединил бы в себе необходимую информацию по вариантам оказания помощи в регионах РФ для людей с ограничениями здоровья, в том числе для родителей с детьми-инвалидами.Соответствующее предложение было озвучено в ходе приема граждан, который проходил по видеосвязи."Идея навигатора, который будет давать информацию, причем самую разнообразную, по этой теме, мне кажется, заслуживает внимания, но скажу прямо - это тогда должен быть удобный ресурс, который пронизывает всю страну", - сказал Медведев.Он пояснил, что в каждом регионе существует достаточное количество сайтов и цифровых приложений, однако информацию о социальных услугах, оказываемых в соседнем регионе, людям получить достаточно сложно, что сказывается на их мобильности в целом.Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в свою очередь сказала, что такого рода информацию родители детей-инвалидов зачастую ищут "по крупицам" и предложила взяться за эту тему в рамках партийных проектов."Нужно, чтобы это была хорошая разработка. Думаю, что можно проработать эту тему... и решить эту задачу для большого количества семей, которые нуждаются в такого рода информации... У нас партийные проекты есть, но в сфере цифры и цифровых продуктов у нас такого проекта нет. Я думаю, что мы вполне могли бы его сделать и помогли бы тем самым довольно большому количеству семей", - сказал Медведев.Он также выслушал другие обращения граждан и пообещал дать соответствующие поручения, в частности, по поддержке включения средней школы №22 г. Перми в федеральный реестр образовательных учреждений, которые нуждаются в капремонте.
https://ria.ru/20211119/otpusk-1759795826.html
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общество, пермь, единая россия, госдума рф, дмитрий медведев, анна кузнецова, россия
17:11 01.12.2021
 
Медведев поддержал идею информресурса для родителей детей-инвалидов

Председатель ЕР Медведев поддержал идею создать информресурс для родителей детей-инвалидов

© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал идею создания единого информационного ресурса, который объединил бы в себе необходимую информацию по вариантам оказания помощи в регионах РФ для людей с ограничениями здоровья, в том числе для родителей с детьми-инвалидами.
Соответствующее предложение было озвучено в ходе приема граждан, который проходил по видеосвязи.
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"Идея навигатора, который будет давать информацию, причем самую разнообразную, по этой теме, мне кажется, заслуживает внимания, но скажу прямо - это тогда должен быть удобный ресурс, который пронизывает всю страну", - сказал Медведев.
Он пояснил, что в каждом регионе существует достаточное количество сайтов и цифровых приложений, однако информацию о социальных услугах, оказываемых в соседнем регионе, людям получить достаточно сложно, что сказывается на их мобильности в целом.
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в свою очередь сказала, что такого рода информацию родители детей-инвалидов зачастую ищут "по крупицам" и предложила взяться за эту тему в рамках партийных проектов.
"Нужно, чтобы это была хорошая разработка. Думаю, что можно проработать эту тему... и решить эту задачу для большого количества семей, которые нуждаются в такого рода информации... У нас партийные проекты есть, но в сфере цифры и цифровых продуктов у нас такого проекта нет. Я думаю, что мы вполне могли бы его сделать и помогли бы тем самым довольно большому количеству семей", - сказал Медведев.
Он также выслушал другие обращения граждан и пообещал дать соответствующие поручения, в частности, по поддержке включения средней школы №22 г. Перми в федеральный реестр образовательных учреждений, которые нуждаются в капремонте.
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