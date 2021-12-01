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В России ужесточили ответственность за отсутствие маркировки
В России ужесточили ответственность за отсутствие маркировки - РИА Новости, 01.12.2021
В России ужесточили ответственность за отсутствие маркировки
Ответственность за нарушения при обязательной маркировке товаров усиливается в России с 1 декабря, законы, которые внесли изменения в Кодекс об административных РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T00:19
2021-12-01T00:19
общество
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ответственность за нарушения при обязательной маркировке товаров усиливается в России с 1 декабря, законы, которые внесли изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и в Уголовный кодекс РФ, были подписаны летом текущего года.В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров - меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры, шины, отдельные категории молочных продуктов, некоторые изделия легкой промышленности. С 1 декабря вводится обязательная маркировка упакованной минеральной воды, а также маркировка молочной продукции со сроком хранения до 40 суток включительно.Закон, вносящий поправки в КоАП, был принят в июне. В частности, согласно изменениям, теперь ответственность положена не только за производство или продажу без маркировки (или с нарушением порядка маркировки) товаров, которые необходимо маркировать, но и за ввод такой продукции в оборот.Подобное правонарушение влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей, а на юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей. В обоих случаях предполагается конфискация предметов административного правонарушения.Ответственность теперь предполагается и за непредставление сведений (или нарушение порядка и сроков их представления) о товарах, подлежащих обязательной маркировке. Это повлечет за собой предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц в размере от 1 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.Принятый в июне закон также ввел ответственность за производство или продажу лекарственных препаратов для медицинского применения без средств идентификации или с нарушением порядка их нанесения, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния: штраф для должностных лиц составит от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 до 100 тысяч. В обоих случаях положена конфискация предметов правонарушения.Уголовная ответственностьВ начале июля были также утверждены поправки в Уголовный кодекс. Согласно им, наказываться будет не только производство и оборот немаркированной продукции, но и производство и оборот "товаров и продукции с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров".Согласно закону, за подобную деятельность в крупном размере (в данном случае - более 2,25 миллиона рублей) предполагается штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет. В качестве альтернативного наказания возможны принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы сроком до трех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.Если оборотом товаров с поддельной маркировкой занимается группа лиц по предварительному сговору, то штраф составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. Альтернатива - принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок со штрафом до 100 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.В случае, когда действует организованная группа или ущерб превысит 9 миллионов рублей, штраф предполагается в размере 200-500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. Преступники также могут быть наказаны принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.Уголовная ответственность предполагается и за производство и оборот продуктов питания с использованием заведомо поддельной маркировки. Если подобное деяние совершено в крупном размере (в данном случае - более 400 тысяч рублей), штраф составит до 400 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет.Альтернативный вариант - принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.Если подобной деятельностью занимается группа лиц по предварительному сговору или организованная группа, или же оборот продуктов с поддельной маркировкой совершен в особо крупном размере (более 1,5 миллиона рублей), то штраф - 300-700 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного от одного года до трех лет.Альтернатива - принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет либо без такового.
https://ria.ru/20211013/markirovka-1754303934.html
https://ria.ru/20211201/moloko-1761558515.html
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общество, россия
00:19 01.12.2021
 
В России ужесточили ответственность за отсутствие маркировки

В России ужесточили ответственность за отсутствие маркировки и за ее подделку

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМаркировка обуви
Маркировка обуви - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ответственность за нарушения при обязательной маркировке товаров усиливается в России с 1 декабря, законы, которые внесли изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и в Уголовный кодекс РФ, были подписаны летом текущего года.
В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров - меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры, шины, отдельные категории молочных продуктов, некоторые изделия легкой промышленности. С 1 декабря вводится обязательная маркировка упакованной минеральной воды, а также маркировка молочной продукции со сроком хранения до 40 суток включительно.
Закон, вносящий поправки в КоАП, был принят в июне. В частности, согласно изменениям, теперь ответственность положена не только за производство или продажу без маркировки (или с нарушением порядка маркировки) товаров, которые необходимо маркировать, но и за ввод такой продукции в оборот.
Подобное правонарушение влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей, а на юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей. В обоих случаях предполагается конфискация предметов административного правонарушения.
Ответственность теперь предполагается и за непредставление сведений (или нарушение порядка и сроков их представления) о товарах, подлежащих обязательной маркировке. Это повлечет за собой предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц в размере от 1 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Принятый в июне закон также ввел ответственность за производство или продажу лекарственных препаратов для медицинского применения без средств идентификации или с нарушением порядка их нанесения, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния: штраф для должностных лиц составит от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 до 100 тысяч. В обоих случаях положена конфискация предметов правонарушения.
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Уголовная ответственность

В начале июля были также утверждены поправки в Уголовный кодекс. Согласно им, наказываться будет не только производство и оборот немаркированной продукции, но и производство и оборот "товаров и продукции с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров".
Согласно закону, за подобную деятельность в крупном размере (в данном случае - более 2,25 миллиона рублей) предполагается штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет. В качестве альтернативного наказания возможны принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы сроком до трех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.
Если оборотом товаров с поддельной маркировкой занимается группа лиц по предварительному сговору, то штраф составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. Альтернатива - принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок со штрафом до 100 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.
В случае, когда действует организованная группа или ущерб превысит 9 миллионов рублей, штраф предполагается в размере 200-500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. Преступники также могут быть наказаны принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Уголовная ответственность предполагается и за производство и оборот продуктов питания с использованием заведомо поддельной маркировки. Если подобное деяние совершено в крупном размере (в данном случае - более 400 тысяч рублей), штраф составит до 400 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет.
Альтернативный вариант - принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.
Если подобной деятельностью занимается группа лиц по предварительному сговору или организованная группа, или же оборот продуктов с поддельной маркировкой совершен в особо крупном размере (более 1,5 миллиона рублей), то штраф - 300-700 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного от одного года до трех лет.
Альтернатива - принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет либо без такового.
Покупательница выбирает товар в молочном отделе гипермаркета Ашан в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
00:12
В России началась обязательная маркировка ряда молочной продукции
 
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