https://ria.ru/20211201/magnitogorsk-1761662963.html
Экс-замглавы Магнитогорска заподозрили в получении взятки
Экс-замглавы Магнитогорска заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 01.12.2021
Экс-замглавы Магнитогорска заподозрили в получении взятки
УФСБ России по Челябинской области задержало бывшего замглавы Магнитогорска по подозрению в получении взятки от предпринимателя, сообщило следственное... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:50
2021-12-01T15:50
2021-12-01T15:50
происшествия
челябинская область
магнитогорск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек – РИА Новости. УФСБ России по Челябинской области задержало бывшего замглавы Магнитогорска по подозрению в получении взятки от предпринимателя, сообщило следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, в 2015-2016 годах подозреваемый получил взятку в размере более 1,5 миллиона рублей от предпринимателя за передачу в аренду земельных участков на территории города."Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы города Магнитогорска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, добавляется в сообщении.Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.
https://ria.ru/20211129/vzyatka-1761309165.html
https://ria.ru/20211201/angarsk-1761567137.html
челябинская область
магнитогорск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, магнитогорск, следственный комитет россии (ск рф), россия
Экс-замглавы Магнитогорска заподозрили в получении взятки
Экс-замглавы Магнитогорска задержали по подозрению в получении взятки