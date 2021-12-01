Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211201/magnitogorsk-1761662963.html
Экс-замглавы Магнитогорска заподозрили в получении взятки
Экс-замглавы Магнитогорска заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 01.12.2021
Экс-замглавы Магнитогорска заподозрили в получении взятки
УФСБ России по Челябинской области задержало бывшего замглавы Магнитогорска по подозрению в получении взятки от предпринимателя, сообщило следственное... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:50
2021-12-01T15:50
происшествия
челябинская область
магнитогорск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек – РИА Новости. УФСБ России по Челябинской области задержало бывшего замглавы Магнитогорска по подозрению в получении взятки от предпринимателя, сообщило следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, в 2015-2016 годах подозреваемый получил взятку в размере более 1,5 миллиона рублей от предпринимателя за передачу в аренду земельных участков на территории города."Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы города Магнитогорска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, добавляется в сообщении.Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.
https://ria.ru/20211129/vzyatka-1761309165.html
https://ria.ru/20211201/angarsk-1761567137.html
челябинская область
магнитогорск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, магнитогорск, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:50 01.12.2021
 
Экс-замглавы Магнитогорска заподозрили в получении взятки

Экс-замглавы Магнитогорска задержали по подозрению в получении взятки

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек – РИА Новости. УФСБ России по Челябинской области задержало бывшего замглавы Магнитогорска по подозрению в получении взятки от предпринимателя, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, в 2015-2016 годах подозреваемый получил взятку в размере более 1,5 миллиона рублей от предпринимателя за передачу в аренду земельных участков на территории города.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 17:04
Против экс-главы управления мэрии Керчи возбудили дело о взятках
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы города Магнитогорска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, добавляется в сообщении.
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
03:46
Экс-начальника ИК-15 в Ангарске арестовали по обвинению в получении взятки
 
ПроисшествияЧелябинская областьМагнитогорскСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты
03:01"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского
03:00Эксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотеке
03:00Эксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жилья
02:58В Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянами
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
23:40Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье
23:39Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор
23:32СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье
23:24В США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"
Лента новостейМолния
Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" ЗеленскогоЭксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотекеЭксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жильяВ Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянамиНа Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор СШАВторой самолет из Кабула с россиянами приземлился в ПодмосковьеБолдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла операторСК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в ПодмосковьеВ США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"