https://ria.ru/20211201/magnitogorsk-1761662963.html

Экс-замглавы Магнитогорска заподозрили в получении взятки

Экс-замглавы Магнитогорска заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 01.12.2021

Экс-замглавы Магнитогорска заподозрили в получении взятки

УФСБ России по Челябинской области задержало бывшего замглавы Магнитогорска по подозрению в получении взятки от предпринимателя, сообщило следственное... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T15:50

2021-12-01T15:50

2021-12-01T15:50

происшествия

челябинская область

магнитогорск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек – РИА Новости. УФСБ России по Челябинской области задержало бывшего замглавы Магнитогорска по подозрению в получении взятки от предпринимателя, сообщило следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, в 2015-2016 годах подозреваемый получил взятку в размере более 1,5 миллиона рублей от предпринимателя за передачу в аренду земельных участков на территории города."Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы города Магнитогорска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, добавляется в сообщении.Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

https://ria.ru/20211129/vzyatka-1761309165.html

https://ria.ru/20211201/angarsk-1761567137.html

челябинская область

магнитогорск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинская область, магнитогорск, следственный комитет россии (ск рф), россия