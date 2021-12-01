https://ria.ru/20211201/lira-1761617886.html

Центробанк Турции проведет валютные интервенции из-за падения лиры

Центробанк Турции проведет валютные интервенции из-за падения лиры - РИА Новости, 01.12.2021

Центробанк Турции проведет валютные интервенции из-за падения лиры

Центробанк Турции заявил в среду о проведении прямых валютных интервенций на фоне рекордного падения турецкой лиры. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:33

2021-12-01T12:33

2021-12-01T12:40

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АНКАРА, 1 дек - РИА Новости. Центробанк Турции заявил в среду о проведении прямых валютных интервенций на фоне рекордного падения турецкой лиры.Курс турецкой валюты утром в среду падал на фоне ожидаемого в середине декабря нового снижения ставки центробанком Турции, лира в очередной раз обновила исторический минимум – 13,71."По причине нездорового ценообразования, которое наблюдается в отношении валютных курсов, производится непосредственное вмешательство в продажу (валюты) на рынке", - сообщил регулятор.Турецкая валюта подешевела за год более чем на 45%, а 23 ноября поставила новый антирекорд, упав на 16%. Такое резкое падение лиры за сутки является максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как 18 ноября Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, после чего президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за снижение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции.Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции обвинили Эрдогана в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы на фоне рекордного падения курса лиры. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.

https://ria.ru/20211128/valyuta-1761092355.html

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экономика, турция, в мире