https://ria.ru/20211201/lgoty-1761648500.html
В Поморье приняты льготы для поддержки бизнеса, пострадавшего в пандемию
В Поморье приняты льготы для поддержки бизнеса, пострадавшего в пандемию - РИА Новости, 01.12.2021
В Поморье приняты льготы для поддержки бизнеса, пострадавшего в пандемию
Поморские депутаты приняли законопроект о налоговых льготах для поддержки бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:40
2021-12-01T14:40
2021-12-01T14:40
архангельская область
бизнес
александр цыбульский
льготы
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АРХАНГЕЛЬСК, 1 дек – РИА Новости. Поморские депутаты приняли законопроект о налоговых льготах для поддержки бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба регионального парламента.Законопроект внесен на обсуждение губернатором Архангельской области Александром Цыбульским и одобрен областными депутатами в двух чтениях. Над законопроектом депутаты работали вместе с правительством. В итоге налоговые преференции будут предоставлены предпринимателям, работающим по упрощенной системе налогообложения. Ставка налога снизится до 1% с доходов и до 5% с доходов за вычетом расходов для отдельных отраслей."Мы поддержим предпринимателей, которые наиболее пострадали от коронавирусных ограничений. Речь о сфере транспорта, обрабатывающей промышленности, торговле, общепите и гостиничном бизнесе, образовании, культуре, спорте и других отраслях. Льгота коснется более 6,5 тысяч предприятий региона", - приводит пресс-служба слова председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.Кроме того, депутаты согласовали еще один законопроект, цель которого - установить льготу по налогу на имущество организаций, применяющих специальные налоговые режимы.
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бизнес, александр цыбульский, льготы
АРХАНГЕЛЬСК, 1 дек – РИА Новости. Поморские депутаты приняли законопроект о налоговых льготах для поддержки бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Законопроект внесен на обсуждение губернатором Архангельской области Александром Цыбульским
и одобрен областными депутатами в двух чтениях. Над законопроектом депутаты работали вместе с правительством. В итоге налоговые преференции будут предоставлены предпринимателям, работающим по упрощенной системе налогообложения. Ставка налога снизится до 1% с доходов и до 5% с доходов за вычетом расходов для отдельных отраслей.
"Мы поддержим предпринимателей, которые наиболее пострадали от коронавирусных ограничений. Речь о сфере транспорта, обрабатывающей промышленности, торговле, общепите и гостиничном бизнесе, образовании, культуре, спорте и других отраслях. Льгота коснется более 6,5 тысяч предприятий региона", - приводит пресс-служба слова председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.
Кроме того, депутаты согласовали еще один законопроект, цель которого - установить льготу по налогу на имущество организаций, применяющих специальные налоговые режимы.
"С учетом того, что с 2022 года увеличится кадастровая стоимость объектов, предложено снизить ставку для объектов площадью до 900 квадратных метров – до 0,3%, более 900 квадратных метров – до 0,7%. Также с 0,3% до 0,2% будет снижена ставка для организаций потребкооперации и для компаний, оказывающих бытовые услуги. Дополнительно предложено уменьшить в 2022 году налоговую базу в отношении объектов недвижимого имущества на кадастровую стоимость 200 квадратных метров площади", - уточнили в пресс-службе.