https://ria.ru/20211201/lgoty-1761648500.html

В Поморье приняты льготы для поддержки бизнеса, пострадавшего в пандемию

В Поморье приняты льготы для поддержки бизнеса, пострадавшего в пандемию - РИА Новости, 01.12.2021

В Поморье приняты льготы для поддержки бизнеса, пострадавшего в пандемию

Поморские депутаты приняли законопроект о налоговых льготах для поддержки бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T14:40

2021-12-01T14:40

2021-12-01T14:40

архангельская область

бизнес

александр цыбульский

льготы

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АРХАНГЕЛЬСК, 1 дек – РИА Новости. Поморские депутаты приняли законопроект о налоговых льготах для поддержки бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба регионального парламента.Законопроект внесен на обсуждение губернатором Архангельской области Александром Цыбульским и одобрен областными депутатами в двух чтениях. Над законопроектом депутаты работали вместе с правительством. В итоге налоговые преференции будут предоставлены предпринимателям, работающим по упрощенной системе налогообложения. Ставка налога снизится до 1% с доходов и до 5% с доходов за вычетом расходов для отдельных отраслей."Мы поддержим предпринимателей, которые наиболее пострадали от коронавирусных ограничений. Речь о сфере транспорта, обрабатывающей промышленности, торговле, общепите и гостиничном бизнесе, образовании, культуре, спорте и других отраслях. Льгота коснется более 6,5 тысяч предприятий региона", - приводит пресс-служба слова председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.Кроме того, депутаты согласовали еще один законопроект, цель которого - установить льготу по налогу на имущество организаций, применяющих специальные налоговые режимы.

https://ria.ru/20211111/arkhangels-1758618407.html

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бизнес, александр цыбульский, льготы