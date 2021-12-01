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Власти Москвы предупредили об опасности тонкого льда на водоемах
Власти Москвы предупредили об опасности тонкого льда на водоемах - РИА Новости, 01.12.2021
Власти Москвы предупредили об опасности тонкого льда на водоемах
Тонкий лед на водоемах в лесопарках столицы - не место для прогулок, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T16:51
2021-12-01T16:51
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Тонкий лед на водоемах в лесопарках столицы - не место для прогулок, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в среду."Замерзший водоем на природных территориях Москвы - не место для прогулок. Что нельзя делать в период становления льда: без необходимости не выходите на лед, особенно в темное время суток и при плохой видимости; не проверяйте "молодой" лед на прочность; не скатывайтесь на санках, тюбингах, ватрушках, ледянках, лыжах с крутых берегов на лед; не приближайтесь к кромке льда, промоинам, лункам, прорубям, полыньям, трещинам, сугробам; не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им выходить на лед, предупредите их об опасности", - говорится в сообщении.Отмечается, что самый тонкий лед находится у берегов, на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников, кустов, в местах быстрых течений и стока теплых вод. Тонкий лед ломается без предупреждающего потрескивания.
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москва, городское хозяйство москвы
16:51 01.12.2021
 

Власти Москвы предупредили об опасности тонкого льда на водоемах

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРыбак ловит рыбу в Большом Садовом пруду на территории парка Сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева в Москве
Рыбак ловит рыбу в Большом Садовом пруду на территории парка Сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Тонкий лед на водоемах в лесопарках столицы - не место для прогулок, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в среду.
"Замерзший водоем на природных территориях Москвы - не место для прогулок. Что нельзя делать в период становления льда: без необходимости не выходите на лед, особенно в темное время суток и при плохой видимости; не проверяйте "молодой" лед на прочность; не скатывайтесь на санках, тюбингах, ватрушках, ледянках, лыжах с крутых берегов на лед; не приближайтесь к кромке льда, промоинам, лункам, прорубям, полыньям, трещинам, сугробам; не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им выходить на лед, предупредите их об опасности", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что самый тонкий лед находится у берегов, на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников, кустов, в местах быстрых течений и стока теплых вод. Тонкий лед ломается без предупреждающего потрескивания.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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