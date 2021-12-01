https://ria.ru/20211201/led-1761679028.html

Власти Москвы предупредили об опасности тонкого льда на водоемах

Власти Москвы предупредили об опасности тонкого льда на водоемах - РИА Новости, 01.12.2021

Власти Москвы предупредили об опасности тонкого льда на водоемах

Тонкий лед на водоемах в лесопарках столицы - не место для прогулок, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T16:51

2021-12-01T16:51

2021-12-01T16:51

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Тонкий лед на водоемах в лесопарках столицы - не место для прогулок, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в среду."Замерзший водоем на природных территориях Москвы - не место для прогулок. Что нельзя делать в период становления льда: без необходимости не выходите на лед, особенно в темное время суток и при плохой видимости; не проверяйте "молодой" лед на прочность; не скатывайтесь на санках, тюбингах, ватрушках, ледянках, лыжах с крутых берегов на лед; не приближайтесь к кромке льда, промоинам, лункам, прорубям, полыньям, трещинам, сугробам; не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им выходить на лед, предупредите их об опасности", - говорится в сообщении.Отмечается, что самый тонкий лед находится у берегов, на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников, кустов, в местах быстрых течений и стока теплых вод. Тонкий лед ломается без предупреждающего потрескивания.

https://ria.ru/20211201/sneg-1761677783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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