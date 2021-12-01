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Число пострадавших на шахте "Листвяжная" выросло до 99
Число пострадавших на шахте "Листвяжная" выросло до 99 - РИА Новости, 01.12.2021
Число пострадавших на шахте "Листвяжная" выросло до 99
Число пострадавших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выросло до 99 человек, сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T19:41
2021-12-01T19:46
происшествия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 1 дек – РИА Новости. Число пострадавших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выросло до 99 человек, сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области."По данным Кемеровского областного центра медицины катастроф, всего в аварии на шахте "Листвяжная" пострадало 99 человек, 51 погиб", – говорится в сообщении.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
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происшествия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемеровская область
19:41 01.12.2021 (обновлено: 19:46 01.12.2021)
 
Число пострадавших на шахте "Листвяжная" выросло до 99

Число пострадавших в результате аварии на шахте "Листвяжная" выросло до 99

© РИА Новости / Александр КряжевУказатель на шахту "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 1 дек – РИА Новости. Число пострадавших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выросло до 99 человек, сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области.
"По данным Кемеровского областного центра медицины катастроф, всего в аварии на шахте "Листвяжная" пострадало 99 человек, 51 погиб", – говорится в сообщении.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
Полицейская машина на пути к шахте Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
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ПроисшествияАвария на шахте "Листвяжная" в КузбассеКемеровская область
 
 
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