https://ria.ru/20211201/kumpilov-1761621185.html

Кумпилов посетил урок интернет-безопасности в центре цифрового образования

Кумпилов посетил урок интернет-безопасности в центре цифрового образования - РИА Новости, 01.12.2021

Кумпилов посетил урок интернет-безопасности в центре цифрового образования

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил урок интернет-безопасности в первом в регионе центре цифрового образования, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:47

2021-12-01T12:47

2021-12-01T12:47

республика адыгея

общество

республика адыгея

тахтамукайский район

мурат кумпилов

кванториум

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КРАСНОДАР, 1 дек – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил урок интернет-безопасности в первом в регионе центре цифрового образования, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Кумпилов посетил действующий на базе Адыгейского госуниверситета Центр цифрового образования "IT-куб" и побеседовал со школьниками, интересующимися цифровизацией управленческой деятельности, защитой персональных данных, борьбой с интернет- и телефонным мошенничеством, отмечается в релизе."Здесь он поприсутствовал на открытом уроке по теме безопасности в сети интернет. В занятии участвовали не только обучающиеся центра, но и ученики и педагоги школ из всех муниципалитетов республики – в дистанционном режиме. Как подчеркнул Мурат Кумпилов, такой образовательный центр – первый в республике", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Адыгее действуют и другие инновационные площадки – три технопарка "Кванториум", республиканская естественно-математическая школа, Кавказский математический центр АГУ, Центр "Полярис-Адыгея", цифровое обучение начинают вести в сельских школах. В частности, через год ещё один "IT-куб" планируется открыть в одной из школ Тахтамукайского района."Всё это делается для того, чтобы наши дети могли развивать полезные навыки в областях, без которых уже невозможно представить будущее. Республика должна идти в ногу со временем. Нам нужны высококлассные специалисты в востребованных отраслях. Такую подготовку надо начинать уже со школы. Для этого укрепляем связку "школа-вуз", – приводит слова Кумпилова пресс-служба.

https://ria.ru/20211124/adygeya-1760582548.html

https://ria.ru/20211118/natsproekt-1759721737.html

республика адыгея

тахтамукайский район

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общество, республика адыгея, тахтамукайский район, мурат кумпилов, кванториум