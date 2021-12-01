Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
https://ria.ru/20211201/kumpilov-1761621185.html
Кумпилов посетил урок интернет-безопасности в центре цифрового образования
Кумпилов посетил урок интернет-безопасности в центре цифрового образования - РИА Новости, 01.12.2021
Кумпилов посетил урок интернет-безопасности в центре цифрового образования
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил урок интернет-безопасности в первом в регионе центре цифрового образования, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:47
2021-12-01T12:47
республика адыгея
общество
республика адыгея
тахтамукайский район
мурат кумпилов
кванториум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152816/97/1528169733_0:0:2793:1572_1920x0_80_0_0_644cc3c5909d3eda872aa8ee08249775.jpg
КРАСНОДАР, 1 дек – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил урок интернет-безопасности в первом в регионе центре цифрового образования, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Кумпилов посетил действующий на базе Адыгейского госуниверситета Центр цифрового образования "IT-куб" и побеседовал со школьниками, интересующимися цифровизацией управленческой деятельности, защитой персональных данных, борьбой с интернет- и телефонным мошенничеством, отмечается в релизе."Здесь он поприсутствовал на открытом уроке по теме безопасности в сети интернет. В занятии участвовали не только обучающиеся центра, но и ученики и педагоги школ из всех муниципалитетов республики – в дистанционном режиме. Как подчеркнул Мурат Кумпилов, такой образовательный центр – первый в республике", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Адыгее действуют и другие инновационные площадки – три технопарка "Кванториум", республиканская естественно-математическая школа, Кавказский математический центр АГУ, Центр "Полярис-Адыгея", цифровое обучение начинают вести в сельских школах. В частности, через год ещё один "IT-куб" планируется открыть в одной из школ Тахтамукайского района."Всё это делается для того, чтобы наши дети могли развивать полезные навыки в областях, без которых уже невозможно представить будущее. Республика должна идти в ногу со временем. Нам нужны высококлассные специалисты в востребованных отраслях. Такую подготовку надо начинать уже со школы. Для этого укрепляем связку "школа-вуз", – приводит слова Кумпилова пресс-служба.
https://ria.ru/20211124/adygeya-1760582548.html
https://ria.ru/20211118/natsproekt-1759721737.html
республика адыгея
тахтамукайский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152816/97/1528169733_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_da927cf0ca933bc2583aac592f3dee91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, республика адыгея, тахтамукайский район, мурат кумпилов, кванториум
12:47 01.12.2021
 
Кумпилов посетил урок интернет-безопасности в центре цифрового образования

Глава Адыгеи Кумпилов посетил урок интернет-безопасности в центре цифрового образования

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 1 дек – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил урок интернет-безопасности в первом в регионе центре цифрового образования, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Кумпилов посетил действующий на базе Адыгейского госуниверситета Центр цифрового образования "IT-куб" и побеседовал со школьниками, интересующимися цифровизацией управленческой деятельности, защитой персональных данных, борьбой с интернет- и телефонным мошенничеством, отмечается в релизе.
Участок федеральной трассы Подъезд к городу Майкопу автомобильной дороги Кавказ в республике Адыгея - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 17:51Республика Адыгея
Адыгея лидирует в ЮФО по исполнению нацпроектов
"Здесь он поприсутствовал на открытом уроке по теме безопасности в сети интернет. В занятии участвовали не только обучающиеся центра, но и ученики и педагоги школ из всех муниципалитетов республики – в дистанционном режиме. Как подчеркнул Мурат Кумпилов, такой образовательный центр – первый в республике", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Адыгее действуют и другие инновационные площадки – три технопарка "Кванториум", республиканская естественно-математическая школа, Кавказский математический центр АГУ, Центр "Полярис-Адыгея", цифровое обучение начинают вести в сельских школах. В частности, через год ещё один "IT-куб" планируется открыть в одной из школ Тахтамукайского района.
"Всё это делается для того, чтобы наши дети могли развивать полезные навыки в областях, без которых уже невозможно представить будущее. Республика должна идти в ногу со временем. Нам нужны высококлассные специалисты в востребованных отраслях. Такую подготовку надо начинать уже со школы. Для этого укрепляем связку "школа-вуз", – приводит слова Кумпилова пресс-служба.
Автомобили на трассе Майкоп-Краснодар в Республике Адыгея - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 22:32Республика Адыгея
Правительство оценило достижения Адыгеи в реализации "дорожного" нацпроекта
 
Республика АдыгеяОбществоРеспублика АдыгеяТахтамукайский районМурат КумпиловКванториум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского
03:00Эксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотеке
03:00Эксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жилья
02:58В Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянами
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
23:40Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье
23:39Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор
23:32СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье
23:24В США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"
23:13Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестерина
Лента новостейМолния
"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" ЗеленскогоЭксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотекеЭксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жильяВ Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянамиНа Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор СШАВторой самолет из Кабула с россиянами приземлился в ПодмосковьеБолдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла операторСК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в ПодмосковьеВ США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестерина