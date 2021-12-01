https://ria.ru/20211201/kumpilov-1761621185.html
Кумпилов посетил урок интернет-безопасности в центре цифрового образования
Кумпилов посетил урок интернет-безопасности в центре цифрового образования - РИА Новости, 01.12.2021
Кумпилов посетил урок интернет-безопасности в центре цифрового образования
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил урок интернет-безопасности в первом в регионе центре цифрового образования, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:47
2021-12-01T12:47
2021-12-01T12:47
республика адыгея
общество
республика адыгея
тахтамукайский район
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кванториум
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КРАСНОДАР, 1 дек – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил урок интернет-безопасности в первом в регионе центре цифрового образования, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Кумпилов посетил действующий на базе Адыгейского госуниверситета Центр цифрового образования "IT-куб" и побеседовал со школьниками, интересующимися цифровизацией управленческой деятельности, защитой персональных данных, борьбой с интернет- и телефонным мошенничеством, отмечается в релизе."Здесь он поприсутствовал на открытом уроке по теме безопасности в сети интернет. В занятии участвовали не только обучающиеся центра, но и ученики и педагоги школ из всех муниципалитетов республики – в дистанционном режиме. Как подчеркнул Мурат Кумпилов, такой образовательный центр – первый в республике", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Адыгее действуют и другие инновационные площадки – три технопарка "Кванториум", республиканская естественно-математическая школа, Кавказский математический центр АГУ, Центр "Полярис-Адыгея", цифровое обучение начинают вести в сельских школах. В частности, через год ещё один "IT-куб" планируется открыть в одной из школ Тахтамукайского района."Всё это делается для того, чтобы наши дети могли развивать полезные навыки в областях, без которых уже невозможно представить будущее. Республика должна идти в ногу со временем. Нам нужны высококлассные специалисты в востребованных отраслях. Такую подготовку надо начинать уже со школы. Для этого укрепляем связку "школа-вуз", – приводит слова Кумпилова пресс-служба.
https://ria.ru/20211124/adygeya-1760582548.html
https://ria.ru/20211118/natsproekt-1759721737.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, республика адыгея, тахтамукайский район, мурат кумпилов, кванториум
Кумпилов посетил урок интернет-безопасности в центре цифрового образования
Глава Адыгеи Кумпилов посетил урок интернет-безопасности в центре цифрового образования
КРАСНОДАР, 1 дек – РИА Новости.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
посетил урок интернет-безопасности в первом в регионе центре цифрового образования, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Кумпилов посетил действующий на базе Адыгейского госуниверситета Центр цифрового образования "IT-куб" и побеседовал со школьниками, интересующимися цифровизацией управленческой деятельности, защитой персональных данных, борьбой с интернет- и телефонным мошенничеством, отмечается в релизе.
"Здесь он поприсутствовал на открытом уроке по теме безопасности в сети интернет. В занятии участвовали не только обучающиеся центра, но и ученики и педагоги школ из всех муниципалитетов республики – в дистанционном режиме. Как подчеркнул Мурат Кумпилов, такой образовательный центр – первый в республике", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Адыгее действуют и другие инновационные площадки – три технопарка "Кванториум
", республиканская естественно-математическая школа, Кавказский математический центр АГУ, Центр "Полярис-Адыгея", цифровое обучение начинают вести в сельских школах. В частности, через год ещё один "IT-куб" планируется открыть в одной из школ Тахтамукайского района
.
"Всё это делается для того, чтобы наши дети могли развивать полезные навыки в областях, без которых уже невозможно представить будущее. Республика должна идти в ногу со временем. Нам нужны высококлассные специалисты в востребованных отраслях. Такую подготовку надо начинать уже со школы. Для этого укрепляем связку "школа-вуз", – приводит слова Кумпилова пресс-служба.