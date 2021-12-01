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Краснодарский край
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Врачи и учителя Кубани смогут получить миллион рублей на взнос по ипотеке
Врачи и учителя Кубани смогут получить миллион рублей на взнос по ипотеке - РИА Новости, 01.12.2021
Врачи и учителя Кубани смогут получить миллион рублей на взнос по ипотеке
Врачи, учителя и соцработники Краснодарского края со следующего года смогут получить 1 миллион рублей на взнос по ипотеке, сообщает администрация региона. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T21:34
2021-12-01T21:35
краснодарский край
общество
краснодарский край
вениамин кондратьев
ипотека
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КРАСНОДАР, 1 дек - РИА Новости. Врачи, учителя и соцработники Краснодарского края со следующего года смогут получить 1 миллион рублей на взнос по ипотеке, сообщает администрация региона.Уточняется, что программа будет рассчитана на пять лет. Субсидию предоставят 1000 специалистам, которые живут в крае более 10 лет и не имеют собственного жилья. Так в регионе решают проблему дефицита кадров, пояснили в ведомстве."Наш медицинский университет готовит превосходных докторов. Нам важно, чтобы выпускники были заинтересованы пойти работать по своей специальности, возвращались туда, откуда поступали. Для этого создали программу. Ипотеку для врачей, учителей, соцработников. Если ты 10 лет прожил на Кубани, то можешь получить 1 млн на первичный взнос и приобрести жилье. Будем надеяться, это должно сработать", - отметил в ходе "Прямой линии" в среду губернатор края Вениамин Кондратьев.Отмечается, что на эти цели регион заложил на следующий год один миллиард рублей."Если эту программу сохраним на пять лет, люди решат проблему жилья. Работники соцсферы – это будущее края. Они должны идти на работу в хорошем настроении", – добавил Кондратьев.Планируется, что до 2024 года выплаты получат 3000 специалистов. Сейчас укомплектованность врачами в первичном звене здравоохранения края составляет около 76%. В текущем году по программе "Земский доктор" было привлечено 125 специалистов для сельских территорий.
https://ria.ru/20211201/krasnodar-1761725044.html
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общество, краснодарский край, вениамин кондратьев, ипотека
21:34 01.12.2021 (обновлено: 21:35 01.12.2021)
 
Врачи и учителя Кубани смогут получить миллион рублей на взнос по ипотеке

Врачи и учителя Кубани смогут получить миллион рублей на взнос по ипотеке с 2022 года

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КРАСНОДАР, 1 дек - РИА Новости. Врачи, учителя и соцработники Краснодарского края со следующего года смогут получить 1 миллион рублей на взнос по ипотеке, сообщает администрация региона.
"С 2022 года врачи, учителя и соцработники смогут получить 1 миллион рублей на взнос по ипотеке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что программа будет рассчитана на пять лет. Субсидию предоставят 1000 специалистам, которые живут в крае более 10 лет и не имеют собственного жилья. Так в регионе решают проблему дефицита кадров, пояснили в ведомстве.
"Наш медицинский университет готовит превосходных докторов. Нам важно, чтобы выпускники были заинтересованы пойти работать по своей специальности, возвращались туда, откуда поступали. Для этого создали программу. Ипотеку для врачей, учителей, соцработников. Если ты 10 лет прожил на Кубани, то можешь получить 1 млн на первичный взнос и приобрести жилье. Будем надеяться, это должно сработать", - отметил в ходе "Прямой линии" в среду губернатор края Вениамин Кондратьев.
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
21:15Краснодарский край
На Кубани планируют построить 15 офисов врачей общей практики в 2022 году
Отмечается, что на эти цели регион заложил на следующий год один миллиард рублей.
"Если эту программу сохраним на пять лет, люди решат проблему жилья. Работники соцсферы – это будущее края. Они должны идти на работу в хорошем настроении", – добавил Кондратьев.
Планируется, что до 2024 года выплаты получат 3000 специалистов. Сейчас укомплектованность врачами в первичном звене здравоохранения края составляет около 76%. В текущем году по программе "Земский доктор" было привлечено 125 специалистов для сельских территорий.
Приложение Налоги ФЛ - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 21:56Краснодарский край
Налоговые поступления от самозанятых на Кубани выросли в 70 раз
 
Краснодарский крайОбществоКраснодарский крайВениамин КондратьевИпотека
 
 
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