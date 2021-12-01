https://ria.ru/20211201/kuban-1761726385.html

Врачи и учителя Кубани смогут получить миллион рублей на взнос по ипотеке

Врачи и учителя Кубани смогут получить миллион рублей на взнос по ипотеке - РИА Новости, 01.12.2021

Врачи и учителя Кубани смогут получить миллион рублей на взнос по ипотеке

Врачи, учителя и соцработники Краснодарского края со следующего года смогут получить 1 миллион рублей на взнос по ипотеке, сообщает администрация региона. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T21:34

2021-12-01T21:34

2021-12-01T21:35

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общество

краснодарский край

вениамин кондратьев

ипотека

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КРАСНОДАР, 1 дек - РИА Новости. Врачи, учителя и соцработники Краснодарского края со следующего года смогут получить 1 миллион рублей на взнос по ипотеке, сообщает администрация региона.Уточняется, что программа будет рассчитана на пять лет. Субсидию предоставят 1000 специалистам, которые живут в крае более 10 лет и не имеют собственного жилья. Так в регионе решают проблему дефицита кадров, пояснили в ведомстве."Наш медицинский университет готовит превосходных докторов. Нам важно, чтобы выпускники были заинтересованы пойти работать по своей специальности, возвращались туда, откуда поступали. Для этого создали программу. Ипотеку для врачей, учителей, соцработников. Если ты 10 лет прожил на Кубани, то можешь получить 1 млн на первичный взнос и приобрести жилье. Будем надеяться, это должно сработать", - отметил в ходе "Прямой линии" в среду губернатор края Вениамин Кондратьев.Отмечается, что на эти цели регион заложил на следующий год один миллиард рублей."Если эту программу сохраним на пять лет, люди решат проблему жилья. Работники соцсферы – это будущее края. Они должны идти на работу в хорошем настроении", – добавил Кондратьев.Планируется, что до 2024 года выплаты получат 3000 специалистов. Сейчас укомплектованность врачами в первичном звене здравоохранения края составляет около 76%. В текущем году по программе "Земский доктор" было привлечено 125 специалистов для сельских территорий.

https://ria.ru/20211201/krasnodar-1761725044.html

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общество, краснодарский край, вениамин кондратьев, ипотека