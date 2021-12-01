https://ria.ru/20211201/krym-1761558120.html

Крымчан призвали оставаться дома из-за штормового предупреждения

Крымчан призвали оставаться дома из-за штормового предупреждения - РИА Новости, 01.12.2021

Крымчан призвали оставаться дома из-за штормового предупреждения

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в ночь на среду в связи с ветром ураганной силы до 35 метров в секунду и очень сильными дождями, переходящими в снег, РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T00:00

2021-12-01T00:00

2021-12-01T00:00

общество

симферополь

сергей аксенов (политик)

telegram (приложение)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в ночь на среду в связи с ветром ураганной силы до 35 метров в секунду и очень сильными дождями, переходящими в снег, глава региона Сергей Аксенов попросил жителей оставаться дома.Срочное штормовое предупреждение объявлено крымским гидрометцентром вечером во вторник."В ближайшие 1-2 часа 30 ноября, ночью и утром 1 декабря в Крыму ожидается ураганный ветер 30-35 метров в секунду", - говорится в сообщении гидрометцентра Крыма.Аксенов в своем Telegram-канале попросил крымчан быть максимально осторожными, беречь себя и близких, по возможности оставаться дома и соблюдать меры предосторожности.В связи с прохождением фронтальных разделов 30 ноября ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах - очень сильные (более 30 миллиметров), в горах переходящие в снег; очень сильный юго-западный ветер с переходом на северо-западный скоростью 25-30 метров в секунду, в горах - 35 метров в секунду.В Симферополе ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра скоростью 20-25 метров в секунду, очень сильные дожди. В связи с выходом южного циклона ночью и утром 1 декабря в Крыму ожидаются дожди, переходящие в снег, местами очень сильные осадки (более 30 миллиметров); в горах - мокрый снег, гололедица; ветер северо-западный с порывами до 25-30, а в горах - 35 метров в секунду.

https://ria.ru/20211130/nepogoda-1761550661.html

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общество, симферополь, сергей аксенов (политик), telegram (приложение)