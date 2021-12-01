https://ria.ru/20211201/krasnodar-1761725044.html

На Кубани планируют построить 15 офисов врачей общей практики в 2022 году

На Кубани планируют построить 15 офисов врачей общей практики в 2022 году - РИА Новости, 01.12.2021

На Кубани планируют построить 15 офисов врачей общей практики в 2022 году

На Кубани планируют построить 15 офисов врачей общей практики (ВОП) и 11 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), сообщает администрация региона. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T21:15

2021-12-01T21:15

2021-12-01T21:15

краснодарский край

общество

здоровье - общество

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 1 дек - РИА Новости. На Кубани планируют построить 15 офисов врачей общей практики (ВОП) и 11 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), сообщает администрация региона."В 2022 году на Кубани планируют построить 15 офисов ВОП и 11 ФАПов", - говорится в сообщении.Об этом заявил губернатор края Вениамин Кондратьев в ходе "Прямой линии" в среду. По его словам, строительство учреждений здравоохранения первичного звена на селе - стратегическая задача для региона."Нам нужны офисы врачей общей практики и фельдшерско-акушерские пункты. Люди, которые живут в сельской местности, должны знать, что медицинская помощь рядом. Поэтому в Ахтанизовской точно будет офис ВОП, и в целом по краю мы не снизим темпов строительства, – сообщил Вениамин Кондратьев.По данным краевых властей, в текущем году строятся 7 ФАПов и 20 офисов врачей общей практики. Как отметил глава края, если сохранить такие темпы строительства, то в течение ближайших 4-5 лет удастся решить проблему дефицита амбулаторий на Кубани.Как отметили в администрации региона, в последние годы в крае идет системная работа по развитию здравоохранения. Большое внимание уделяется не только первичному звену, но и ведущим краевым медучреждениям.

https://ria.ru/20211201/gazifikatsiya-1761712874.html

https://ria.ru/20211130/kotelnye-1761549417.html

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общество, здоровье - общество, вениамин кондратьев