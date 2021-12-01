https://ria.ru/20211201/krasnodar-1761725044.html
На Кубани планируют построить 15 офисов врачей общей практики в 2022 году
На Кубани планируют построить 15 офисов врачей общей практики в 2022 году - РИА Новости, 01.12.2021
На Кубани планируют построить 15 офисов врачей общей практики в 2022 году
На Кубани планируют построить 15 офисов врачей общей практики (ВОП) и 11 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), сообщает администрация региона. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T21:15
2021-12-01T21:15
2021-12-01T21:15
краснодарский край
общество
здоровье - общество
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 1 дек - РИА Новости. На Кубани планируют построить 15 офисов врачей общей практики (ВОП) и 11 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), сообщает администрация региона."В 2022 году на Кубани планируют построить 15 офисов ВОП и 11 ФАПов", - говорится в сообщении.Об этом заявил губернатор края Вениамин Кондратьев в ходе "Прямой линии" в среду. По его словам, строительство учреждений здравоохранения первичного звена на селе - стратегическая задача для региона."Нам нужны офисы врачей общей практики и фельдшерско-акушерские пункты. Люди, которые живут в сельской местности, должны знать, что медицинская помощь рядом. Поэтому в Ахтанизовской точно будет офис ВОП, и в целом по краю мы не снизим темпов строительства, – сообщил Вениамин Кондратьев.По данным краевых властей, в текущем году строятся 7 ФАПов и 20 офисов врачей общей практики. Как отметил глава края, если сохранить такие темпы строительства, то в течение ближайших 4-5 лет удастся решить проблему дефицита амбулаторий на Кубани.Как отметили в администрации региона, в последние годы в крае идет системная работа по развитию здравоохранения. Большое внимание уделяется не только первичному звену, но и ведущим краевым медучреждениям.
https://ria.ru/20211201/gazifikatsiya-1761712874.html
https://ria.ru/20211130/kotelnye-1761549417.html
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общество, здоровье - общество, вениамин кондратьев
На Кубани планируют построить 15 офисов врачей общей практики в 2022 году
На Кубани планируют построить 15 офисов врачей общей практики в 2022 году
КРАСНОДАР, 1 дек - РИА Новости. На Кубани планируют построить 15 офисов врачей общей практики (ВОП) и 11 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), сообщает администрация региона.
"В 2022 году на Кубани планируют построить 15 офисов ВОП и 11 ФАПов", - говорится в сообщении.
Об этом заявил губернатор края Вениамин Кондратьев
в ходе "Прямой линии" в среду. По его словам, строительство учреждений здравоохранения первичного звена на селе - стратегическая задача для региона.
"Нам нужны офисы врачей общей практики и фельдшерско-акушерские пункты. Люди, которые живут в сельской местности, должны знать, что медицинская помощь рядом. Поэтому в Ахтанизовской точно будет офис ВОП, и в целом по краю мы не снизим темпов строительства, – сообщил Вениамин Кондратьев.
По данным краевых властей, в текущем году строятся 7 ФАПов и 20 офисов врачей общей практики. Как отметил глава края, если сохранить такие темпы строительства, то в течение ближайших 4-5 лет удастся решить проблему дефицита амбулаторий на Кубани.
Как отметили в администрации региона, в последние годы в крае идет системная работа по развитию здравоохранения. Большое внимание уделяется не только первичному звену, но и ведущим краевым медучреждениям.