https://ria.ru/20211201/korporativ-1761571543.html

Подавляющее большинство россиян останется без новогоднего корпоратива

Подавляющее большинство россиян останется без новогоднего корпоратива - РИА Новости, 01.12.2021

Подавляющее большинство россиян останется без новогоднего корпоратива

Работодатели 75% россиян не намерены в этом году проводить празднование нового года, говорится в отчете сервиса Работа.ру, имеющегося у РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T07:07

2021-12-01T07:07

2021-12-01T07:10

общество

новый год

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Работодатели 75% россиян не намерены в этом году проводить празднование нового года, говорится в отчете сервиса Работа.ру, имеющегося у РИА Новости.У 84% из тех, кто все-таки будет проводить корпоратив, он пройдет в офлайн-формате, остальные порадуются онлайн-вечеринкам.При этом 40% опрошенных жителей России готовы отказаться от новогоднего корпоратива просто так. 36% респондентов указали, что откажутся от праздника в пользу получения денежной премии. Еще 8% участников исследования смирятся с отменой корпоратива, если сэкономленные средства будут отправлены на благотворительность или социальные проекты.Только 16% респондентов отметили, что ни при каких условиях не откажутся от новогоднего корпоратива.

https://ria.ru/20211130/elka-1761378907.html

россия

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2021

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общество, новый год, россия