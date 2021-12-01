https://ria.ru/20211201/korporativ-1761571543.html
Подавляющее большинство россиян останется без новогоднего корпоратива
Подавляющее большинство россиян останется без новогоднего корпоратива - РИА Новости, 01.12.2021
Подавляющее большинство россиян останется без новогоднего корпоратива
Работодатели 75% россиян не намерены в этом году проводить празднование нового года, говорится в отчете сервиса Работа.ру, имеющегося у РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T07:07
2021-12-01T07:07
2021-12-01T07:10
общество
новый год
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Работодатели 75% россиян не намерены в этом году проводить празднование нового года, говорится в отчете сервиса Работа.ру, имеющегося у РИА Новости.У 84% из тех, кто все-таки будет проводить корпоратив, он пройдет в офлайн-формате, остальные порадуются онлайн-вечеринкам.При этом 40% опрошенных жителей России готовы отказаться от новогоднего корпоратива просто так. 36% респондентов указали, что откажутся от праздника в пользу получения денежной премии. Еще 8% участников исследования смирятся с отменой корпоратива, если сэкономленные средства будут отправлены на благотворительность или социальные проекты.Только 16% респондентов отметили, что ни при каких условиях не откажутся от новогоднего корпоратива.
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общество, новый год, россия
07:07 01.12.2021 (обновлено: 07:10 01.12.2021)
Подавляющее большинство россиян останется без новогоднего корпоратива
Большинство россиян останется без новогоднего корпоратива, показало исследование Работы.ру
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Работодатели 75% россиян не намерены в этом году проводить празднование нового года, говорится в отчете сервиса Работа.ру, имеющегося у РИА Новости.
"75% участников исследования рассказали, что в их компании новогоднего праздника не будет. 13% респондентов отметили, что их работодатели организуют новогодние корпоративы в этом году. Еще 12% опрошенных указали, что решили самостоятельно устроить праздник с коллегами", - говорится в исследовании, в ходе которого были опрошены более пяти тысяч пользователей сервиса.
У 84% из тех, кто все-таки будет проводить корпоратив, он пройдет в офлайн-формате, остальные порадуются онлайн-вечеринкам.
При этом 40% опрошенных жителей России
готовы отказаться от новогоднего корпоратива просто так. 36% респондентов указали, что откажутся от праздника в пользу получения денежной премии. Еще 8% участников исследования смирятся с отменой корпоратива, если сэкономленные средства будут отправлены на благотворительность или социальные проекты.
Только 16% респондентов отметили, что ни при каких условиях не откажутся от новогоднего корпоратива.