https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761682673.html

В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию для пожилых и студентов

В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию для пожилых и студентов - РИА Новости, 01.12.2021

В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию для пожилых и студентов

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области ввело обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для учащихся от 18 лет и пожилых людей от 60 лет. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:08

2021-12-01T17:08

2021-12-01T17:08

распространение коронавируса

общество

липецкая область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус в россии

владимир бондарев

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ВОРОНЕЖ, 1 дек - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Липецкой области ввело обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для учащихся от 18 лет и пожилых людей от 60 лет.Обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан области ввели в регионе в конце сентября этого года. В частности, вакцинации подлежат работники здравоохранения, образования, социальной защиты, торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов, транспорта общего пользования, такси. Также обязательная вакцинация проводится госслужащим, работникам органов власти на местах и подведомственных им организаций, работникам МФЦ, ЖКХ и энергетики, финансовых организаций, почты, бытовых услуг, парикмахерских, спортивных объектов, театров и учреждений культуры, промышленных предприятий непрерывного цикла."Внести в постановление главного государственного санитарного врача по Липецкой области от 30.09.2021 №598 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" следующие изменения: лицам в возрасте старше 18 лет, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, в том числе направляемых для прохождения практики... лицам в возрасте 60 лет и старше", - говорится в постановлении главного санитарного врача региона Владимира Бондарева.В соответствии с постановлением, до конца года от коронавирусной инфекции должны быть вакцинированы не менее 80% от общего числа студентов и не менее 80% работников предприятий в возрасте 60 лет и старше.

https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761648110.html

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общество, липецкая область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии, владимир бондарев