https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761673519.html

В Грузии заработали COVID-паспорта

В Грузии заработали COVID-паспорта - РИА Новости, 01.12.2021

В Грузии заработали COVID-паспорта

В Грузии с 1 декабря начала действовать система "зеленых паспортов", теперь посещать общественные места, рестораны, развлекательные и торговые центры можно лишь РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T16:25

2021-12-01T16:25

2021-12-01T16:25

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ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. В Грузии с 1 декабря начала действовать система "зеленых паспортов", теперь посещать общественные места, рестораны, развлекательные и торговые центры можно лишь с QR-кодом; часть жителей страны считает это дискриминацией, другие приветствуют."Зеленый паспорт" или "ковид-паспорт" - это электронный документ, в который вносятся данные о ковид-статусе гражданина: прохождение полного курса вакцинации, сроки перенесенной болезни, результаты ПЦР-тестов.Новые правилаТакой "зеленый статус" получает человек в нескольких случаях. Он присваивается полностью вакцинированным гражданам, лицам, переболевшим вирусом, или тем, кто имеет отрицательные результаты ПЦР-тестирования (срок действия - 72 часа с момента получения результатов) или сдал отрицательный быстрый-тест на антиген с 24-часовой валидностью. Без "зеленых паспортов" граждане не будут допускаться в кафе и рестораны, в развлекательны центры, кинотеатры, концертные залы, казино, гостиницы. Власти обещают строго контролировать выполнение данных регуляций.Введение системы "ковид-паспортов" неоднозначно встретили жители Грузии. Некоторые свое недовольство выражают в социальных сетях. Та часть населения, которая отказывается от прививок, считает данные регуляции дискриминацией и принуждением к вакцинации. Другая часть приветствует регуляции и призывает невакцинированных привиться, чтобы обезопасить здоровье свое и других. По данным национального центра по контролю над заболеваниями, в стране обе дозы вакцины от коронавируса получили более миллиона человека, или 35,1% взрослого населения.Что касается иностранных граждан, то они смогут получить "ковид-паспорт" по прибытии в Грузию, в том числе те, кто привит "Спутником V". На границе иностранные граждане должны предъявить документ о вакцинации, а после пересечения границы пройти регистрацию для получения электронного "ковид-паспорта".Мнение жителей ГрузииГражданка России Анастасия Лутовинова в разговоре с РИА Новости сообщила, что считает вакцинацию единственным способом борьбы с пандемией, а систему "ковид-паспортов" приветствует."Я отношусь к этим регуляциям положительно. Пока неизвестно ни одной пандемии, или эпидемии, которую остановили бы другим способом, кроме вакцинации. Соответственно, если человек не вакцинировался, то он должен понимать, что не получит доступ к местам общего пользования, где он может представлять опасность для других людей. Эта же система задействована не только в Грузии, но и, например, с сегодняшнего дня и в России", - заявила она.

https://ria.ru/20211126/qr-kod-1760879576.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211201/ssha-1761660053.html

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в мире, общество, грузия, здоровье - общество, коронавирус covid-19