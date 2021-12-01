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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761648110.html
Всемирный банк заявил о готовности России провести быструю вакцинацию
Всемирный банк заявил о готовности России провести быструю вакцинацию - РИА Новости, 01.12.2021
Всемирный банк заявил о готовности России провести быструю вакцинацию
Россия располагает достаточным запасом вакцин и эффективной системой здравоохранения, поэтому с технической точки зрения в стране возможно провести вакцинацию... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:38
2021-12-01T14:38
распространение коронавируса
общество
сша
бразилия
университет джонса хопкинса
всемирный банк
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия располагает достаточным запасом вакцин и эффективной системой здравоохранения, поэтому с технической точки зрения в стране возможно провести вакцинацию большинства населения за короткий период, говорится в докладе Всемирного банка по РФ.Аналитики ВБ отмечают, что первостепенная задача политики – преодолевать распространение антипрививочных настроений и ускорять развертывание вакцинации населения.Авторы доклада отмечают, что "пандемия COVID-19 представляет собой существенный риск для России, который будет сохраняться до тех пор, пока не увеличатся темпы вакцинации россиян".По мнению экспертов, отмечающих, что "полностью вакцинирована только треть российского населения", Россия по этому показателю отстает от других стран. По официальным данным, на 1 декабря в России полностью привиты 57,017 миллиона человек (39% от населения).Всемирный банк также считает, что противоэпидемические ограничения в РФ "были сняты относительно быстро", поэтому называют пандемию риском.По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который публикует ежедневную статистику по заболеваемости и смертности от этой инфекции, на 1 декабря наибольшее число заражений коронавирусом и смертность в связи с ним зарегистрированы в США (более 48,5 млн случаев и более 780 тысяч смертельных исходов). Далее, согласно обновляемым данным, следуют Бразилия (более 22 миллионов заражений и около 615 тысяч летальных исходов) и Индия (около 34,6 млн и 469 тысяч соответственно).
https://ria.ru/20211129/covid-19-1761254703.html
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общество, сша, бразилия, университет джонса хопкинса, всемирный банк, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
14:38 01.12.2021
 
Всемирный банк заявил о готовности России провести быструю вакцинацию

Всемирный банк: Россия технически готова провести быструю вакцинацию большинства населения

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19
Медицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия располагает достаточным запасом вакцин и эффективной системой здравоохранения, поэтому с технической точки зрения в стране возможно провести вакцинацию большинства населения за короткий период, говорится в докладе Всемирного банка по РФ.
Аналитики ВБ отмечают, что первостепенная задача политики – преодолевать распространение антипрививочных настроений и ускорять развертывание вакцинации населения.
"Поскольку Россия располагает достаточным запасом вакцин и эффективной системой здравоохранения, с технической точки зрения вполне возможно быстро провести вакцинацию большинства населения, как это было сделано в некоторых странах за короткий период времени", - прогнозирует институт.
Авторы доклада отмечают, что "пандемия COVID-19 представляет собой существенный риск для России, который будет сохраняться до тех пор, пока не увеличатся темпы вакцинации россиян".
По мнению экспертов, отмечающих, что "полностью вакцинирована только треть российского населения", Россия по этому показателю отстает от других стран. По официальным данным, на 1 декабря в России полностью привиты 57,017 миллиона человек (39% от населения).
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Всемирный банк также считает, что противоэпидемические ограничения в РФ "были сняты относительно быстро", поэтому называют пандемию риском.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который публикует ежедневную статистику по заболеваемости и смертности от этой инфекции, на 1 декабря наибольшее число заражений коронавирусом и смертность в связи с ним зарегистрированы в США (более 48,5 млн случаев и более 780 тысяч смертельных исходов). Далее, согласно обновляемым данным, следуют Бразилия (более 22 миллионов заражений и около 615 тысяч летальных исходов) и Индия (около 34,6 млн и 469 тысяч соответственно).
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