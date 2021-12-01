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Вологодская область
https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761621957.html
В Вологодской области фиксируют снижение заболеваемости COVID-19
В Вологодской области фиксируют снижение заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 01.12.2021
В Вологодской области фиксируют снижение заболеваемости COVID-19
В Вологодской области постепенно снижается заболеваемость COVID-19 благодаря росту вакцинации и введению QR-кодов, сообщил первый заместитель губернатора... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:51
2021-12-01T12:51
вологодская область
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
qr-код
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ВОЛОГДА, 1 дек – РИА Новости. В Вологодской области постепенно снижается заболеваемость COVID-19 благодаря росту вакцинации и введению QR-кодов, сообщил первый заместитель губернатора области Антон Кольцов.По информации оперативного штаба по коронавирусной инфекции, за последнюю неделю ежесуточное число вновь заболевших COVID-19 не превышало 400 человек, коэффициент распространения заболеваемости снизился с 1,03 до 0,96. Снизилось и количество госпитализаций, уровень загрузки моногоспиталей за последние две недели сократился с 82 до 69%.По словам Кольцова, снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией обусловлено введением нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, а также усилением контроля за соблюдением масочного режима."Дисциплина стала выше. Начала действовать система с использованием QR кодов при посещении отдельных общественных мест и самое важное – наращивание темпов вакцинации. Вакцинированных вологжан становится все больше. Как правило, вакцинированный человек болеет легче, и вероятность попадания в моногоспиталь существенно ниже", - сказал Кольцов.Он добавил, что с 15 ноября еженедельно в регионе вакцинируют более 30 тысяч человек. На сегодня прививку сделали 507 тысяч вологжан, это более 56% от взрослого населения области.
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коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, qr-код
12:51 01.12.2021
 

В Вологодской области фиксируют снижение заболеваемости COVID-19

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВакцинация в центральной районной поликлинике ГБУЗ "Кореновская ЦРБ" города Кореновска
Вакцинация в центральной районной поликлинике ГБУЗ Кореновская ЦРБ города Кореновска - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ВОЛОГДА, 1 дек – РИА Новости. В Вологодской области постепенно снижается заболеваемость COVID-19 благодаря росту вакцинации и введению QR-кодов, сообщил первый заместитель губернатора области Антон Кольцов.
По информации оперативного штаба по коронавирусной инфекции, за последнюю неделю ежесуточное число вновь заболевших COVID-19 не превышало 400 человек, коэффициент распространения заболеваемости снизился с 1,03 до 0,96. Снизилось и количество госпитализаций, уровень загрузки моногоспиталей за последние две недели сократился с 82 до 69%.
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По словам Кольцова, снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией обусловлено введением нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, а также усилением контроля за соблюдением масочного режима.
"Дисциплина стала выше. Начала действовать система с использованием QR кодов при посещении отдельных общественных мест и самое важное – наращивание темпов вакцинации. Вакцинированных вологжан становится все больше. Как правило, вакцинированный человек болеет легче, и вероятность попадания в моногоспиталь существенно ниже", - сказал Кольцов.
Он добавил, что с 15 ноября еженедельно в регионе вакцинируют более 30 тысяч человек. На сегодня прививку сделали 507 тысяч вологжан, это более 56% от взрослого населения области.
"Положительная динамика по коронавирусной инфекции позволяет нам не расширять действие QR-кодов и не вводить дополнительные ограничительные меры. При этом подчеркиваю, что мы сохраняем действующие ограничительные меры и требования в связи с тем, что ситуация с заболеваемостью остается напряженной. Режим повышенной готовности продлеваем до 15 января 2022 года", - сказал Кольцов.
 
Вологодская областьКоронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19QR-код
 
 
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