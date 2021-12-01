https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761607662.html

В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 593 человека

В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 593 человека - РИА Новости, 01.12.2021

В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 593 человека

В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 593 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:56

2021-12-01T11:56

2021-12-01T11:56

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 593 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Уточняется, что в городе выздоровели ещё 3728 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 776 082. В столице скончались 94 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761602284.html

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