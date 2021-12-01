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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761607662.html
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 593 человека
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 593 человека - РИА Новости, 01.12.2021
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 593 человека
В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 593 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:56
2021-12-01T11:56
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 593 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Уточняется, что в городе выздоровели ещё 3728 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 776 082. В столице скончались 94 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19
11:56 01.12.2021
 
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 593 человека

В Москве на аппаратах ИВЛ лечатся 593 человека

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 593 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В Москве выявлено 2757 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 905 человек. На ИВЛ находятся 593 человека", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в городе выздоровели ещё 3728 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 776 082. В столице скончались 94 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
Медицинские работники и пациенты в отделении для больных коронавирусом в ГКБ № 15 им. Филатова - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
11:42Распространение коронавируса
В России за сутки выписали 35 679 человек после лечения от COVID-19
 
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