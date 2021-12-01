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В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 01.12.2021
В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:43
2021-12-01T11:43
2021-12-01T11:43
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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экономика, общество, республика алтай, республика калмыкия, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Калмыкии — 0,08%