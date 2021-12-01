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Медведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19
Медведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 01.12.2021
Медведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19
Политизация вопроса сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом недопустима, важно работать над кооперацией в этой сфере, считает председатель "Единой России" РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:15
2021-12-01T11:15
2021-12-01T11:34
россия
распространение коронавируса
общество
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дмитрий медведев
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Политизация вопроса сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом недопустима, важно работать над кооперацией в этой сфере, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Политизация вопроса сотрудничества в период борьбы с пандемией недопустима. Сейчас нам важно продолжить работу по созданию условий для максимальной международной кооперации в этой сфере", - сказал он, выступая на международной межпартийной видеоконференции "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение".
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11:15 01.12.2021 (обновлено: 11:34 01.12.2021)
Медведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19
Медведев: политизация вопроса сотрудничества в борьбе с COVID-19 недопустима