https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761596015.html

Медведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19

Медведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 01.12.2021

Медведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19

Политизация вопроса сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом недопустима, важно работать над кооперацией в этой сфере, считает председатель "Единой России" РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:15

2021-12-01T11:15

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россия

распространение коронавируса

общество

единая россия

дмитрий медведев

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Политизация вопроса сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом недопустима, важно работать над кооперацией в этой сфере, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Политизация вопроса сотрудничества в период борьбы с пандемией недопустима. Сейчас нам важно продолжить работу по созданию условий для максимальной международной кооперации в этой сфере", - сказал он, выступая на международной межпартийной видеоконференции "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение".

https://radiosputnik.ria.ru/20211201/onischenko-1761585155.html

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