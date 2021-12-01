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Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцин
Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцин - РИА Новости, 01.12.2021
Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцин
Коронавирус не сдается, нужно решить вопрос о взаимном признании странами вакцин, оставив позади свои геополитические интересы, заявил председатель партии... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:14
2021-12-01T11:35
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
дмитрий медведев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Коронавирус не сдается, нужно решить вопрос о взаимном признании странами вакцин, оставив позади свои геополитические интересы, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Вирус не сдается, а для масштабной вакцинации граждан на всех континентах нашей планеты (нужно решить - ред.) вопросы взаимного признания вакцин. Очевидно, что все государства мира обязаны оставить в этом случае свои собственные геополитические интересы и обеднить усилия ради защиты всех людей на планете", - сказал Медведев в ходе международной межпартийной видеоконференции "Единой России" "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение".
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в мире, вакцинация, дмитрий медведев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
11:14 01.12.2021 (обновлено: 11:35 01.12.2021)
 
Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцин

Председатель ЕР Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцин

© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Коронавирус не сдается, нужно решить вопрос о взаимном признании странами вакцин, оставив позади свои геополитические интересы, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Вирус не сдается, а для масштабной вакцинации граждан на всех континентах нашей планеты (нужно решить - ред.) вопросы взаимного признания вакцин. Очевидно, что все государства мира обязаны оставить в этом случае свои собственные геополитические интересы и обеднить усилия ради защиты всех людей на планете", - сказал Медведев в ходе международной межпартийной видеоконференции "Единой России" "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение".
"Мы видим, как отдельные страны ведут негативную информационную кампанию против других стран. Просто отказываются помогать в той или иной сложной ситуации. Ее жертвами становятся вакцины. Наша вакцина "Спутник V" тоже в этом смысле пострадала, хотя является вполне эффективной", - добавил Медведев.
 
Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияДмитрий МедведевКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"
 
 
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