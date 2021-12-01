11:14 01.12.2021 (обновлено: 11:35 01.12.2021)
Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцин
Председатель ЕР Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцин
© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Коронавирус не сдается, нужно решить вопрос о взаимном признании странами вакцин, оставив позади свои геополитические интересы, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Вирус не сдается, а для масштабной вакцинации граждан на всех континентах нашей планеты (нужно решить - ред.) вопросы взаимного признания вакцин. Очевидно, что все государства мира обязаны оставить в этом случае свои собственные геополитические интересы и обеднить усилия ради защиты всех людей на планете", - сказал Медведев в ходе международной межпартийной видеоконференции "Единой России" "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение".
"Мы видим, как отдельные страны ведут негативную информационную кампанию против других стран. Просто отказываются помогать в той или иной сложной ситуации. Ее жертвами становятся вакцины. Наша вакцина "Спутник V" тоже в этом смысле пострадала, хотя является вполне эффективной", - добавил Медведев.