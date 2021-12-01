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Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцин

Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцин - РИА Новости, 01.12.2021

Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцин

Коронавирус не сдается, нужно решить вопрос о взаимном признании странами вакцин, оставив позади свои геополитические интересы, заявил председатель партии... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:14

2021-12-01T11:14

2021-12-01T11:35

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вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Коронавирус не сдается, нужно решить вопрос о взаимном признании странами вакцин, оставив позади свои геополитические интересы, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Вирус не сдается, а для масштабной вакцинации граждан на всех континентах нашей планеты (нужно решить - ред.) вопросы взаимного признания вакцин. Очевидно, что все государства мира обязаны оставить в этом случае свои собственные геополитические интересы и обеднить усилия ради защиты всех людей на планете", - сказал Медведев в ходе международной межпартийной видеоконференции "Единой России" "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вакцинация, дмитрий медведев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"