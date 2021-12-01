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Захарова попросила учитывать риски при планировании поездок за рубеж
Захарова попросила учитывать риски при планировании поездок за рубеж - РИА Новости, 01.12.2021
Захарова попросила учитывать риски при планировании поездок за рубеж
МИД РФ просит россиян учитывать возможную отмену рейсов и локдауны при планировании поездок за рубеж, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T10:25
2021-12-01T10:25
2021-12-01T10:32
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. МИД РФ просит россиян учитывать возможную отмену рейсов и локдауны при планировании поездок за рубеж, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Еще раз убедительно, настоятельно просим при выезде за рубеж планировать с учетом эпидемиологической ситуации и маршрут, и возможности находиться на территории зарубежного государства, если все-таки там будет введен локдаун или отменены рейсы ", - сказала она в ходе брифинга в среду.
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10:25 01.12.2021 (обновлено: 10:32 01.12.2021)
Захарова попросила учитывать риски при планировании поездок за рубеж
Пресс-секретарь МИД Захарова попросила учитывать ковидные риски, планируя поездки за рубеж