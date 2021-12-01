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Комплекс "Безопасный город" внедрят во всех районах Нижегородской области
Комплекс "Безопасный город" внедрят во всех районах Нижегородской области - РИА Новости, 01.12.2021
Комплекс "Безопасный город" внедрят во всех районах Нижегородской области
Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" планируется внедрить во всех районах Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T18:01
2021-12-01T18:01
2021-12-01T18:01
нижегородская область
общество
нижегородская область
глеб никитин
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" планируется внедрить во всех районах Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин.Глава региона в среду выступил с докладом на совещании у полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, который отметил, что Нижегородская область является лидером округа в построении АПК "Безопасный город" в соответствии с нормативными требованиями.Губернатор Нижегородской области рассказал, что информационная система обеспечивает прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз. Также благодаря системе становится возможным обеспечение контроля за устранением последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений. Происходит это с помощью объединения под ее управлением информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах муниципалитета.Никитин сообщил, что в рамках реализации проекта в регионе было установлено более 1900 камер уличного видеонаблюдения в общественных местах и общественных пространствах и 338 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети и на автомобильных дорогах федерального и регионального значения. Также в региональную платформу интегрирована система дистанционного мониторинга "Лесохранитель" - это 93 камеры. В специализированное программное обеспечение заложена возможность расчета прогноза развития лесного пожара."Еще одно направление, в котором успешно помогает "Безопасный город", - мониторинг движения общественного транспорта, школьных автобусов. Для этого в платформу интегрирована региональная навигационная информационная система. Неоценимую помощь АПК оказывает и при прогнозировании затопления или подтопления участков местности при различных уровнях воды на Волге. В результате в отчете отображается площадь затопления, перечень попавших в зону риска жилых домов и других объектов", - отметил Никитин.
https://ria.ru/20211129/arzamas-1761250081.html
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общество, нижегородская область, глеб никитин, россия
Комплекс "Безопасный город" внедрят во всех районах Нижегородской области
Комплекс "Безопасный город" внедрят во всех районах Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости.
Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" планируется внедрить во всех районах Нижегородской области
, заявил глава региона Глеб Никитин
.
Глава региона в среду выступил с докладом на совещании у полномочного представителя президента РФ
в ПФО Игоря Комарова, который отметил, что Нижегородская область является лидером округа в построении АПК "Безопасный город" в соответствии с нормативными требованиями.
"На сегодняшний день региональная платформа "Безопасный город" внедрена в четырех пилотных муниципалитетах Нижегородской области. Это Нижний Новгород, Дзержинск, Бор и Городецкий район. В дальнейшем аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" планируется внедрить во всех районах региона", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области рассказал, что информационная система обеспечивает прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз. Также благодаря системе становится возможным обеспечение контроля за устранением последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений. Происходит это с помощью объединения под ее управлением информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах муниципалитета.
Никитин сообщил, что в рамках реализации проекта в регионе было установлено более 1900 камер уличного видеонаблюдения в общественных местах и общественных пространствах и 338 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети и на автомобильных дорогах федерального и регионального значения. Также в региональную платформу интегрирована система дистанционного мониторинга "Лесохранитель" - это 93 камеры. В специализированное программное обеспечение заложена возможность расчета прогноза развития лесного пожара.
"Еще одно направление, в котором успешно помогает "Безопасный город", - мониторинг движения общественного транспорта, школьных автобусов. Для этого в платформу интегрирована региональная навигационная информационная система. Неоценимую помощь АПК оказывает и при прогнозировании затопления или подтопления участков местности при различных уровнях воды на Волге. В результате в отчете отображается площадь затопления, перечень попавших в зону риска жилых домов и других объектов", - отметил Никитин.