Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20211201/kompleks-1761697634.html
Комплекс "Безопасный город" внедрят во всех районах Нижегородской области
Комплекс "Безопасный город" внедрят во всех районах Нижегородской области - РИА Новости, 01.12.2021
Комплекс "Безопасный город" внедрят во всех районах Нижегородской области
Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" планируется внедрить во всех районах Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T18:01
2021-12-01T18:01
нижегородская область
общество
нижегородская область
глеб никитин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151962/81/1519628111_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_ded230dada900f4333d2ce6e85739a12.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" планируется внедрить во всех районах Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин.Глава региона в среду выступил с докладом на совещании у полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, который отметил, что Нижегородская область является лидером округа в построении АПК "Безопасный город" в соответствии с нормативными требованиями.Губернатор Нижегородской области рассказал, что информационная система обеспечивает прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз. Также благодаря системе становится возможным обеспечение контроля за устранением последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений. Происходит это с помощью объединения под ее управлением информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах муниципалитета.Никитин сообщил, что в рамках реализации проекта в регионе было установлено более 1900 камер уличного видеонаблюдения в общественных местах и общественных пространствах и 338 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети и на автомобильных дорогах федерального и регионального значения. Также в региональную платформу интегрирована система дистанционного мониторинга "Лесохранитель" - это 93 камеры. В специализированное программное обеспечение заложена возможность расчета прогноза развития лесного пожара."Еще одно направление, в котором успешно помогает "Безопасный город", - мониторинг движения общественного транспорта, школьных автобусов. Для этого в платформу интегрирована региональная навигационная информационная система. Неоценимую помощь АПК оказывает и при прогнозировании затопления или подтопления участков местности при различных уровнях воды на Волге. В результате в отчете отображается площадь затопления, перечень попавших в зону риска жилых домов и других объектов", - отметил Никитин.
https://ria.ru/20211129/arzamas-1761250081.html
https://ria.ru/20211201/dorogi-1761666030.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151962/81/1519628111_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0699ee9ba30e0dddadd2a8e8f10b954a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, нижегородская область, глеб никитин, россия
18:01 01.12.2021
 
Комплекс "Безопасный город" внедрят во всех районах Нижегородской области

Комплекс "Безопасный город" внедрят во всех районах Нижегородской области

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на речной вокзал в Нижнем Новгороде
Вид на речной вокзал в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" планируется внедрить во всех районах Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин.
Глава региона в среду выступил с докладом на совещании у полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, который отметил, что Нижегородская область является лидером округа в построении АПК "Безопасный город" в соответствии с нормативными требованиями.
"На сегодняшний день региональная платформа "Безопасный город" внедрена в четырех пилотных муниципалитетах Нижегородской области. Это Нижний Новгород, Дзержинск, Бор и Городецкий район. В дальнейшем аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" планируется внедрить во всех районах региона", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области рассказал, что информационная система обеспечивает прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз. Также благодаря системе становится возможным обеспечение контроля за устранением последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений. Происходит это с помощью объединения под ее управлением информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах муниципалитета.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 12:49Нижегородская область
Арзамас стал лидером по реализации соцконтракта в России
Никитин сообщил, что в рамках реализации проекта в регионе было установлено более 1900 камер уличного видеонаблюдения в общественных местах и общественных пространствах и 338 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети и на автомобильных дорогах федерального и регионального значения. Также в региональную платформу интегрирована система дистанционного мониторинга "Лесохранитель" - это 93 камеры. В специализированное программное обеспечение заложена возможность расчета прогноза развития лесного пожара.
"Еще одно направление, в котором успешно помогает "Безопасный город", - мониторинг движения общественного транспорта, школьных автобусов. Для этого в платформу интегрирована региональная навигационная информационная система. Неоценимую помощь АПК оказывает и при прогнозировании затопления или подтопления участков местности при различных уровнях воды на Волге. В результате в отчете отображается площадь затопления, перечень попавших в зону риска жилых домов и других объектов", - отметил Никитин.
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
16:01Нижегородская область
В Нижегородской области отремонтировали более 20 участков дорог к школам
 
Нижегородская областьОбществоНижегородская областьГлеб НикитинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Эксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотеке
03:00Эксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жилья
02:58В Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянами
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
23:40Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье
23:39Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор
23:32СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье
23:24В США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"
23:13Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестерина
23:03Oxxxymiron выпустил новый альбом "Красота и уродство"
Лента новостейМолния
Эксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотекеЭксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жильяВ Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянамиНа Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор СШАВторой самолет из Кабула с россиянами приземлился в ПодмосковьеБолдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла операторСК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в ПодмосковьеВ США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестеринаOxxxymiron выпустил новый альбом "Красота и уродство"