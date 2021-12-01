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Итоги деятельности Всероссийского казачьего общества подвели в Москве
Итоги деятельности Всероссийского казачьего общества подвели в Москве - РИА Новости, 01.12.2021
Итоги деятельности Всероссийского казачьего общества подвели в Москве
Накануне в столице прошел первый отчетный Большой круг Всероссийского казачьего общества (ВсКО), на котором руководитель ВсКО Николай Долуда подвел итоги... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:14
2021-12-01T11:14
российское казачество
россия
российское казачество
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Накануне в столице прошел первый отчетный Большой круг Всероссийского казачьего общества (ВсКО), на котором руководитель ВсКО Николай Долуда подвел итоги деятельности организации с момента ее основания в 2019 году и рассказал о дальнейших планах.В мероприятии приняли участие помощник президента Российской Федерации, председатель Совета при президенте РФ по делам казачества Дмитрий Миронов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов, а также более 300 казаков двенадцати реестровых войск.Как отметил Дмитрий Миронов, Всероссийское казачье общество за короткий промежуток времени показало эффективность, несмотря на непростые условия работы из-за пандемии.Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда в свою очередь обозначил основные приоритеты будущей деятельности. По его словам, силы будут направлены на повышение эффективности взаимодействия между реестровыми казачьими войсками и органами исполнительной власти, развитие института госслужбы, организацию непрерывного казачьего образования и активизацию молодежного движения."Наша сила в том, что есть единение и крепость казачьего духа, есть движение вперед и желание быть полезными и нужными людям! Исторически так сложилось, что в мире всегда уважают силу и мощь. И как раз ресурс казачества огромен: казаки хотят служить Отечеству так же беззаветно и преданно, как служили их предки. Сегодня казаки как никогда нужны России!", – резюмировал Долуда.Казаки активно участвуют в реализации стратегии государственной национальной политики и стратегии в отношении российского казачества. За время работы ВсКО смогло выстроить четкую систему управления, координации и взаимодействия с органами власти. В том числе принято много решений в совете при президенте РФ, в состав которого входит 16 постоянных профильных комиссий, возглавляемых министрами, заместителями министров федерального правительства.Участники мероприятия положительно оценили работу руководителя ВсКО Николая Долуды. Кроме того, на круге атаманы и казаки проголосовали за включение в состав ВсКО Черноморского казачьего войска, окружных казачьих обществ "Балтийский отдельный казачий округ – Балтийский казачий союз Калининградской области" и "Казачий округ Санкт-Петербурга".
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россия, российское казачество
11:14 01.12.2021
 

Итоги деятельности Всероссийского казачьего общества подвели в Москве

© Фото предоставлено пресс-службой Всероссийского казачьего обществаПервый отчетный Большой круг Всероссийского казачьего общества
Первый отчетный Большой круг Всероссийского казачьего общества
© Фото предоставлено пресс-службой Всероссийского казачьего общества
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Накануне в столице прошел первый отчетный Большой круг Всероссийского казачьего общества (ВсКО), на котором руководитель ВсКО Николай Долуда подвел итоги деятельности организации с момента ее основания в 2019 году и рассказал о дальнейших планах.
В мероприятии приняли участие помощник президента Российской Федерации, председатель Совета при президенте РФ по делам казачества Дмитрий Миронов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов, а также более 300 казаков двенадцати реестровых войск.
Как отметил Дмитрий Миронов, Всероссийское казачье общество за короткий промежуток времени показало эффективность, несмотря на непростые условия работы из-за пандемии.
"Уже два года подряд казаки принимают участие в параде Победы в городе Москве, несут службу в соединениях и воинских частях РФ, которым присвоены традиционные казачьи наименования, в войсках национальной гвардии России, пополняют мобилизационный людской резерв, участвуют в охране общественного порядка", – передает его слова пресс-служба ВсКО.
Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда в свою очередь обозначил основные приоритеты будущей деятельности. По его словам, силы будут направлены на повышение эффективности взаимодействия между реестровыми казачьими войсками и органами исполнительной власти, развитие института госслужбы, организацию непрерывного казачьего образования и активизацию молодежного движения.
"Наша сила в том, что есть единение и крепость казачьего духа, есть движение вперед и желание быть полезными и нужными людям! Исторически так сложилось, что в мире всегда уважают силу и мощь. И как раз ресурс казачества огромен: казаки хотят служить Отечеству так же беззаветно и преданно, как служили их предки. Сегодня казаки как никогда нужны России!", – резюмировал Долуда.
Семинар-совещание Российское казачество
Вчера, 12:18Российское казачество
Взаимодействие казаков с органами власти обсудили на совещании в Москве
Казаки активно участвуют в реализации стратегии государственной национальной политики и стратегии в отношении российского казачества. За время работы ВсКО смогло выстроить четкую систему управления, координации и взаимодействия с органами власти. В том числе принято много решений в совете при президенте РФ, в состав которого входит 16 постоянных профильных комиссий, возглавляемых министрами, заместителями министров федерального правительства.
Участники мероприятия положительно оценили работу руководителя ВсКО Николая Долуды. Кроме того, на круге атаманы и казаки проголосовали за включение в состав ВсКО Черноморского казачьего войска, окружных казачьих обществ "Балтийский отдельный казачий округ – Балтийский казачий союз Калининградской области" и "Казачий округ Санкт-Петербурга".
 
Российское казачествоРоссияРоссийское казачество
 
 
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