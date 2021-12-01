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Новые катки и лыжня появятся в Московской области
Новые катки и лыжня появятся в Московской области - РИА Новости, 01.12.2021
Новые катки и лыжня появятся в Московской области
Этой зимой в Московской области откроется пять новых катков, которые будут работать в любую погоду, а также новая лыжня. Об этом в интервью "360" рассказала... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T19:31
2021-12-01T19:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Этой зимой в Московской области откроется пять новых катков, которые будут работать в любую погоду, а также новая лыжня. Об этом в интервью "360" рассказала вице-губернатор региона Наталья Виртуозова.Первый большой каток с искусственным льдом уже открылся в Химках."В этом году у нас появятся пять новых катков – больших, искусственных, которые в любую погоду должны обслуживаться", – рассказала Наталья Виртуозова.Новые лыжни оборудуют в Люберцах, Богородском, Красногорске и Мытищах. Их планируют сделать современными и удобными – с хорошим освещением, прокатом лыж и кофейнями, где спортсмены и лыжники-любители смогут отогреться."Чем еще прекрасно Подмосковье, о чем мы мало говорим, – это горнолыжные курорты. Удивительно, но это так. Да, мы очень сильно зависим от погоды в этом смысле, но в Дмитрове всегда есть два-три склона, которые искусственно заснежены", – отметила Виртуозова.
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московская область (подмосковье)
19:31 01.12.2021
 

Новые катки и лыжня появятся в Московской области

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковОтдыхающие на катке
Отдыхающие на катке - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Этой зимой в Московской области откроется пять новых катков, которые будут работать в любую погоду, а также новая лыжня. Об этом в интервью "360" рассказала вице-губернатор региона Наталья Виртуозова.
Первый большой каток с искусственным льдом уже открылся в Химках.
"В этом году у нас появятся пять новых катков – больших, искусственных, которые в любую погоду должны обслуживаться", – рассказала Наталья Виртуозова.
Новые лыжни оборудуют в Люберцах, Богородском, Красногорске и Мытищах. Их планируют сделать современными и удобными – с хорошим освещением, прокатом лыж и кофейнями, где спортсмены и лыжники-любители смогут отогреться.
"Чем еще прекрасно Подмосковье, о чем мы мало говорим, – это горнолыжные курорты. Удивительно, но это так. Да, мы очень сильно зависим от погоды в этом смысле, но в Дмитрове всегда есть два-три склона, которые искусственно заснежены", – отметила Виртуозова.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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