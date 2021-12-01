https://ria.ru/20211201/katki-1761714216.html

Новые катки и лыжня появятся в Московской области

Новые катки и лыжня появятся в Московской области - РИА Новости, 01.12.2021

Новые катки и лыжня появятся в Московской области

Этой зимой в Московской области откроется пять новых катков, которые будут работать в любую погоду, а также новая лыжня. Об этом в интервью "360" рассказала... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T19:31

2021-12-01T19:31

2021-12-01T19:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Этой зимой в Московской области откроется пять новых катков, которые будут работать в любую погоду, а также новая лыжня. Об этом в интервью "360" рассказала вице-губернатор региона Наталья Виртуозова.Первый большой каток с искусственным льдом уже открылся в Химках."В этом году у нас появятся пять новых катков – больших, искусственных, которые в любую погоду должны обслуживаться", – рассказала Наталья Виртуозова.Новые лыжни оборудуют в Люберцах, Богородском, Красногорске и Мытищах. Их планируют сделать современными и удобными – с хорошим освещением, прокатом лыж и кофейнями, где спортсмены и лыжники-любители смогут отогреться."Чем еще прекрасно Подмосковье, о чем мы мало говорим, – это горнолыжные курорты. Удивительно, но это так. Да, мы очень сильно зависим от погоды в этом смысле, но в Дмитрове всегда есть два-три склона, которые искусственно заснежены", – отметила Виртуозова.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)