https://ria.ru/20211201/kardashian-1761599699.html

Ким Кардашьян официально признали иконой стиля

Ким Кардашьян официально признали иконой стиля - РИА Новости, 01.12.2021

Ким Кардашьян официально признали иконой стиля

Звезда реалити-шоу и предпринимательница Ким Кардашьян получила звание "Иконы стиля", став лауреатом премии Fashion Icon Award по версии People's Choice Awards, РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:37

2021-12-01T12:37

2021-12-01T12:47

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Звезда реалити-шоу и предпринимательница Ким Кардашьян получила звание "Иконы стиля", став лауреатом премии Fashion Icon Award по версии People's Choice Awards, сообщает WWD. В издании со ссылкой на релиз компании NBC Universal, отмечают, что эту награду Кардашьян присудили за ее "острое чувство моды, предпринимательский успех и единоличное преобразование индустрии с помощью инновационного дизайна и уникального стиля". Награду звезда получит во время телетрансляции, которая выйдет в эфир 7 декабря (в пять утра 8 декабря по московскому времени. — Прим. ред.) на NBC и E!. Ким Кардашьян станет четвертой обладательницей награды Fashion Icon на церемонии вручения People’s Choice Awards. Ранее этого титула удостоились Трэйси Эллис Росс, Гвен Стефани и Виктория Бекхэм. Ким Кардашьян прославилась благодаря участию в реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое длилось 20 сезонов и завершилось в июне этого года. Знаменитость использовала свою популярность, чтобы развиваться в сфере моды и красоты.В 2017 году он запустила собственный косметический бренд. Ее линия бьюти-средств была достаточно востребованной, однако в июле этого года Кардашьян объявила, что временно закрывает компанию, чтобы провести ребрендинг. Многие тогда предположили, что это связано с надвигающимся разводом звезды с рэпером Канье Уэстом и ее планами убрать букву "W" из названия бренда. Однако источники, близкие к бренду, подтвердили изданию WWD, что это не так. На косметике Ким не остановилась. В 2019 она запустила бренд корректирующей одежды. Кардашьян также одна из самых ярких звезд современного шоу-бизнеса. На красных дорожках она постоянно появляется в эффектных нарядах таких домов, как Mugler, Balenciaga, Givenchy, Balmain, Versace и многих других, после чего всегда попадает в модные хроники. Так было, например, в этом году, когда Ким посетила благотворительный бал Met Gala 2021 в полностью черном костюме Balenciaga.

https://ria.ru/20211130/fashion-1761534415.html

https://ria.ru/20211020/zendaya-1755434986.html

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новости культуры, кимберли кардашян, канье уэст, стиль жизни