https://ria.ru/20211201/iran-1761721566.html

Постпред России выразил обеспокоенность обогащением урана до 20% в Иране

Постпред России выразил обеспокоенность обогащением урана до 20% в Иране - РИА Новости, 01.12.2021

Постпред России выразил обеспокоенность обогащением урана до 20% в Иране

В России вызывают озабоченность новости о начале работы нового каскада центрифуг на иранском объекте Фордо по обогащению урана до 20%, заявил журналистам... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T20:32

2021-12-01T20:32

2021-12-01T20:32

в мире

иран

магатэ

михаил ульянов

россия

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ООН, 1 дек – РИА Новости. В России вызывают озабоченность новости о начале работы нового каскада центрифуг на иранском объекте Фордо по обогащению урана до 20%, заявил журналистам постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на заявление МАГАТЭ сообщило, что Иран начал использовать новую линейку усовершенствованных центрифуг для производства обогащенного до 20% урана на ядерном объекте в Фордо."Наверное, можно сказать, что это вызывает у нас озабоченности, потому что Иран заходит очень далеко и стал первым в истории неядерным государством, которое обогащает уран до 60%. Никогда в истории такого не было", – добавил он.

https://ria.ru/20211129/peregovory-1761364215.html

иран

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в мире, иран, магатэ, михаил ульянов, россия