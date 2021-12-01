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Постпред России выразил обеспокоенность обогащением урана до 20% в Иране
Постпред России выразил обеспокоенность обогащением урана до 20% в Иране - РИА Новости, 01.12.2021
Постпред России выразил обеспокоенность обогащением урана до 20% в Иране
В России вызывают озабоченность новости о начале работы нового каскада центрифуг на иранском объекте Фордо по обогащению урана до 20%, заявил журналистам... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T20:32
2021-12-01T20:32
в мире
иран
магатэ
михаил ульянов
россия
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ООН, 1 дек – РИА Новости. В России вызывают озабоченность новости о начале работы нового каскада центрифуг на иранском объекте Фордо по обогащению урана до 20%, заявил журналистам постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на заявление МАГАТЭ сообщило, что Иран начал использовать новую линейку усовершенствованных центрифуг для производства обогащенного до 20% урана на ядерном объекте в Фордо."Наверное, можно сказать, что это вызывает у нас озабоченности, потому что Иран заходит очень далеко и стал первым в истории неядерным государством, которое обогащает уран до 60%. Никогда в истории такого не было", – добавил он.
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в мире, иран, магатэ, михаил ульянов, россия
20:32 01.12.2021
 
Постпред России выразил обеспокоенность обогащением урана до 20% в Иране

Постпред России Ульянов: обогащение урана до 20% в Иране вызывает озабоченность

© Фото : МИД РФ Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© Фото : МИД РФ
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ООН, 1 дек – РИА Новости. В России вызывают озабоченность новости о начале работы нового каскада центрифуг на иранском объекте Фордо по обогащению урана до 20%, заявил журналистам постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на заявление МАГАТЭ сообщило, что Иран начал использовать новую линейку усовершенствованных центрифуг для производства обогащенного до 20% урана на ядерном объекте в Фордо.
"Я понял, что установлены новые каскады, которые начали работать. Все это в принципе ожидаемо. Есть закон о стратегических мерах по противодействию санкциям, принятый в декабре прошлого года меджлисом Ирана. Закон предусматривает развитие ядерной программы. И Иран шаг за шагом движется в этом направлении. У нас это не вызывает энтузиазма", - сказал Ульянов, комментируя новость.
"Наверное, можно сказать, что это вызывает у нас озабоченности, потому что Иран заходит очень далеко и стал первым в истории неядерным государством, которое обогащает уран до 60%. Никогда в истории такого не было", – добавил он.
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В миреИранМАГАТЭМихаил УльяновРоссия
 
 
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