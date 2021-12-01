https://ria.ru/20211201/ingushetiya-1761594553.html

Минфин дополнительно выделит Ингушетии 1,25 миллиарда рублей

Минфин дополнительно выделит Ингушетии 1,25 миллиарда рублей - РИА Новости, 01.12.2021

Минфин дополнительно выделит Ингушетии 1,25 миллиарда рублей

Минфин согласился выделить Ингушетии дополнительно 1 миллиард 250 миллионов рублей на то, чтобы поправить финансовое положение региона и справиться с... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:08

2021-12-01T11:08

2021-12-01T11:44

экономика

республика ингушетия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минфин согласился выделить Ингушетии дополнительно 1 миллиард 250 миллионов рублей на то, чтобы поправить финансовое положение региона и справиться с задолженностью по кредитам, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Сенаторы на заседании палаты в среду обсуждали проект постановления по итогам прошедших в Совфеде Дней Ингушетии."Вот только что (вице-спикер СФ) Николай Журавлев доложил о том, что Минфин согласился с позицией Совфеда, просьбой республики Ингушетии, и согласился выделить дополнительно 1 миллиард 250 миллионов рублей на то, чтобы поправить финансовое положение региона и справиться с задолженностью по кредитам", - сказала спикер.

https://ria.ru/20211127/bednost-1761033177.html

республика ингушетия

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экономика, республика ингушетия, министерство финансов рф (минфин россии)