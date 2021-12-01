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Минфин дополнительно выделит Ингушетии 1,25 миллиарда рублей
Минфин дополнительно выделит Ингушетии 1,25 миллиарда рублей - РИА Новости, 01.12.2021
Минфин дополнительно выделит Ингушетии 1,25 миллиарда рублей
Минфин согласился выделить Ингушетии дополнительно 1 миллиард 250 миллионов рублей на то, чтобы поправить финансовое положение региона и справиться с... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:08
2021-12-01T11:08
2021-12-01T11:44
экономика
республика ингушетия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минфин согласился выделить Ингушетии дополнительно 1 миллиард 250 миллионов рублей на то, чтобы поправить финансовое положение региона и справиться с задолженностью по кредитам, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Сенаторы на заседании палаты в среду обсуждали проект постановления по итогам прошедших в Совфеде Дней Ингушетии."Вот только что (вице-спикер СФ) Николай Журавлев доложил о том, что Минфин согласился с позицией Совфеда, просьбой республики Ингушетии, и согласился выделить дополнительно 1 миллиард 250 миллионов рублей на то, чтобы поправить финансовое положение региона и справиться с задолженностью по кредитам", - сказала спикер.
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республика ингушетия
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экономика, республика ингушетия, министерство финансов рф (минфин россии)
11:08 01.12.2021 (обновлено: 11:44 01.12.2021)
Минфин дополнительно выделит Ингушетии 1,25 миллиарда рублей
Матвиенко: Минфин согласился выделить Ингушетии дополнительно 1,25 миллиарда рублей