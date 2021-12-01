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Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции
Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции - РИА Новости, 01.12.2021
Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции
Росстат зафиксировал ускорение инфляции с 23 по 29 ноября до 0,46%, что вдвое превышает показатель предыдущей недели. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T19:40
2021-12-01T20:18
экономика
инфляция
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Росстат зафиксировал ускорение инфляции с 23 по 29 ноября до 0,46%, что вдвое превышает показатель предыдущей недели. "За период с 23 по 29 ноября 2021 года индекс потребительских цен &lt;...&gt; составил 100,46%, с начала ноября — 100,96%, с начала года — 107,51%", — сообщили в ведомстве. На прошлой неделе рост инфляции составил 0,2%, перед этим — 0,18%.Бензин с 23 по 29 ноября подорожал на 0,1%, дизтопливо — 0,7%, отметили в Росстате. Одной из причин власти назвали резкое подорожание путевок в Турцию перед Новым годом — на 55,18% по сравнению с 4,69% неделей ранее. С начала года туры повысились в цене на 89,3%.Кроме того, сказался рост цен на некоторые товары и услуги, занимающие высокую долю в структуре потребительских расходов (СПР) населения, выше недельной инфляции. Так, стоимость белокочанной капусты увеличилась на 3,31%, гречневой крупы – на 1,13%, куриных яиц и пшеничной муки — на 1,11%, сахарного песка — на 0,66%.Некоторые товары с высокой долей в СПР, ранее показавшие нулевые или близкие к ним темпы роста/снижения цен, подорожали на 0,3% и более, среди них жирный творог — 0,33%, фруктово-ягодные консервы для детей — 0,5%, черный чай — 0,31%.
https://ria.ru/20211201/obval-1761560512.html
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экономика, инфляция, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
19:40 01.12.2021 (обновлено: 20:18 01.12.2021)
 
Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции

Росстат: недельная инфляция в России с 23 по 29 ноября ускорилась до 0,46%

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Росстат зафиксировал ускорение инфляции с 23 по 29 ноября до 0,46%, что вдвое превышает показатель предыдущей недели.
"За период с 23 по 29 ноября 2021 года индекс потребительских цен <...> составил 100,46%, с начала ноября — 100,96%, с начала года — 107,51%", — сообщили в ведомстве.
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На прошлой неделе рост инфляции составил 0,2%, перед этим — 0,18%.
Бензин с 23 по 29 ноября подорожал на 0,1%, дизтопливо — 0,7%, отметили в Росстате.
Одной из причин власти назвали резкое подорожание путевок в Турцию перед Новым годом — на 55,18% по сравнению с 4,69% неделей ранее. С начала года туры повысились в цене на 89,3%.
Кроме того, сказался рост цен на некоторые товары и услуги, занимающие высокую долю в структуре потребительских расходов (СПР) населения, выше недельной инфляции. Так, стоимость белокочанной капусты увеличилась на 3,31%, гречневой крупы – на 1,13%, куриных яиц и пшеничной муки — на 1,11%, сахарного песка — на 0,66%.
Некоторые товары с высокой долей в СПР, ранее показавшие нулевые или близкие к ним темпы роста/снижения цен, подорожали на 0,3% и более, среди них жирный творог — 0,33%, фруктово-ягодные консервы для детей — 0,5%, черный чай — 0,31%.
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ЭкономикаИнфляцияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Россия
 
 
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