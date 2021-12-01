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Инфляция в России в ноябре ускорилась до 8,83%
Инфляция в России в ноябре ускорилась до 8,83% - РИА Новости, 01.12.2021
Инфляция в России в ноябре ускорилась до 8,83%
Инфляция в России на 29 ноября ускорилась до 8,38%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T19:23
2021-12-01T19:23
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
максим решетников
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Инфляция в России на 29 ноября ускорилась до 8,38%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".В предыдущем обзоре указывалось, что на 22 ноября инфляция составила 8,05%.По данным Росстата, недельная инфляция в России с 23 по 29 ноября ускорилась до 0,46% (после 0,2% неделей ранее), с начала года потребительские цены выросли на 7,51%."Основной вклад внес рост цен в секторе туристических и регулируемых услуг (1,37%), а именно удорожание поездок в Турцию на 55,2%. Рост цен на продовольственные товары замедлился до 0,24% (0,30% неделей ранее) при ускорении снижения цен на плодоовощную продукцию (минус 0,38% после минус 0,10%). На непродовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,17% (0,19% неделей ранее), в том числе за счет замедления роста цен на автомобильный бензин (0,14% после 0,24%)", - говорится в документе министерства.На прошлой неделе министр экономического развития Максим Решетников говорил, что министерство не исключает превышения инфляция в России в 2021 году прогноза в 7,4%.
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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), максим решетников, россия
19:23 01.12.2021
 
Инфляция в России в ноябре ускорилась до 8,83%

Минэкономразвития: инфляция в России в ноябре ускорилась до 8,83%

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Инфляция в России на 29 ноября ускорилась до 8,38%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
В предыдущем обзоре указывалось, что на 22 ноября инфляция составила 8,05%.
По данным Росстата, недельная инфляция в России с 23 по 29 ноября ускорилась до 0,46% (после 0,2% неделей ранее), с начала года потребительские цены выросли на 7,51%.
"Основной вклад внес рост цен в секторе туристических и регулируемых услуг (1,37%), а именно удорожание поездок в Турцию на 55,2%. Рост цен на продовольственные товары замедлился до 0,24% (0,30% неделей ранее) при ускорении снижения цен на плодоовощную продукцию (минус 0,38% после минус 0,10%). На непродовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,17% (0,19% неделей ранее), в том числе за счет замедления роста цен на автомобильный бензин (0,14% после 0,24%)", - говорится в документе министерства.
На прошлой неделе министр экономического развития Максим Решетников говорил, что министерство не исключает превышения инфляция в России в 2021 году прогноза в 7,4%.
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ЭкономикаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Максим РешетниковРоссия
 
 
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