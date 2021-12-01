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Минобороны направило в Афганистан три самолета для эвакуации россиян
Минобороны направило в Афганистан три самолета для эвакуации россиян - РИА Новости, 01.12.2021
Минобороны направило в Афганистан три самолета для эвакуации россиян
Три российских военно-транспортных самолета вылетели в Афганистан для эвакуации граждан и доставки гуманитарной помощи, один из них уже прибыл в Кабул, сообщили РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T06:02
2021-12-01T06:25
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афганистан
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Три российских военно-транспортных самолета вылетели в Афганистан для эвакуации граждан и доставки гуманитарной помощи, один из них уже прибыл в Кабул, сообщили в пресс-службе Минобороны.По поручению президента Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу организовал третью эвакуацию самолетами с территории Афганистана "более 380 граждан России, Киргизии и афганских студентов, проходящих обучение в российских вузах.В Афганистан самолеты доставят гуманитарный груз для жителей страны.В начале августа талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили об окончании войны. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.* Организация, находящаяся под санкциями ООН за терроризм
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в мире, афганистан, россия
06:02 01.12.2021 (обновлено: 06:25 01.12.2021)
 
Минобороны направило в Афганистан три самолета для эвакуации россиян

Три российских самолета вылетели в Афганистан для эвакуации россиян и доставки гумпомощи

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры во время эвакуации граждан РФ
Пассажиры во время эвакуации граждан РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Три российских военно-транспортных самолета вылетели в Афганистан для эвакуации граждан и доставки гуманитарной помощи, один из них уже прибыл в Кабул, сообщили в пресс-службе Минобороны.
По поручению президента Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу организовал третью эвакуацию самолетами с территории Афганистана "более 380 граждан России, Киргизии и афганских студентов, проходящих обучение в российских вузах.
"Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу для осуществления вывоза создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома Чкаловский в Кабул. Первый самолет ... с гуманитарной помощью совершил посадку в аэропорту Кабула Исламской Республики Афганистан", - говорится в сообщении.
В Афганистан самолеты доставят гуманитарный груз для жителей страны.
В начале августа талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили об окончании войны. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.
* Организация, находящаяся под санкциями ООН за терроризм
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