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Минобороны направило в Афганистан три самолета для эвакуации россиян

Минобороны направило в Афганистан три самолета для эвакуации россиян - РИА Новости, 01.12.2021

Минобороны направило в Афганистан три самолета для эвакуации россиян

Три российских военно-транспортных самолета вылетели в Афганистан для эвакуации граждан и доставки гуманитарной помощи, один из них уже прибыл в Кабул, сообщили РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T06:02

2021-12-01T06:02

2021-12-01T06:25

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Три российских военно-транспортных самолета вылетели в Афганистан для эвакуации граждан и доставки гуманитарной помощи, один из них уже прибыл в Кабул, сообщили в пресс-службе Минобороны.По поручению президента Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу организовал третью эвакуацию самолетами с территории Афганистана "более 380 граждан России, Киргизии и афганских студентов, проходящих обучение в российских вузах.В Афганистан самолеты доставят гуманитарный груз для жителей страны.В начале августа талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили об окончании войны. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.* Организация, находящаяся под санкциями ООН за терроризм

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